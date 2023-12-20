Рашад Садыхов: "Чувства реванша не было"

«Мы одержали очень важную победу. Пропустили неожиданный гол на первых минутах игры».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Рашад Садыхов, главный тренер команды "Зира", победившей в матче 1/8 финала Кубка Азербайджана.

Тренер столичного клуба, выигравшего игру у «Туран Товуза» со счетом 2:1, отметил, что соперник хорошо сыграл в обороне: «После пропущенного гола мы с огромными силами ринулись вперед. Прорвать оборону соперника было непросто. В трудный момент мои подопечные наконец-то забили два гола такому сопернику, как «Туран Товуз», и мы одержали важную для клуба победу.

Никакого чувства реванша не было. Но матч 1/8 финала был для нас важен. Как я уже говорил ранее, кубковый матч был важнее предстоящей игры с «Карабахом». Игроки тоже это понимали. Четвертое место может не обеспечить участие в Лиге Конференций. Мы думаем обо всем, включая кубок и второе-третье места в чемпионате. Мы думаем обо всех играх».

Отметим, что «Зира» победила «Туран Товуз» со счетом 2:1.

İdman.biz