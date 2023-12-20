Айхан Аббасов: "Мы не выдержали давления соперника"

«Этот этап состоял из одной игры. Возможно, мы были самой сложной парой на этом этапе».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Туран Товуз» Айхан Аббасов.

Тренер западной команды, проигравшей "Зире" со счетом 1:2 в 1/8 финала Кубка Азербайджана, заявил, что они не смогли забить второй гол: "Другие команды играли с командами первой лиги. Жеребьевка была такая. Кубок для нас в этом сезоне закончился. 3 дня назад мы играли с "Зирой". Знали,что после поражения они будут более агрессивны. Старались подготовить игроков. Гол на первых минутах сделал соперника еще более агрессивным. Могли забить второй гол. В таких играх он нужен. К сожалению, сказалась усталость. Не выдержали давления соперника. Насыщенный график дается нам сложнее. Остальные команды играют каждые 4 дня. Через 3 дня мы вернемся в Товуз и сыграем тяжелую игру. Мне жаль. Соперник не позволил играть нам во втором тайме. Старались, чтобы игроки были хладнокровными. Давление игры не позволило этого сделать. Поздравляю соперника. Мы постараемся выиграть следующую игру и завершить год победой».

Отметим, что «Туран Товуз» долгое время вел в счете, но на последних минутах пропустил 2 мяча и остановил борьбу.

İdman.biz