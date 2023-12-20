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Рамиз Мамедов после поражения 0:6: "Недовольства игрой моей команды нет"

Азербайджанский футбол
Новости
20 Декабря 2023 18:17
Рамиз Мамедов после поражения 0:6: "Недовольства игрой моей команды нет"

«Мы ожидали, что игра будет напряженной. Играли против клуба Премьер-лиги. Мы знали, что «Сабаил» сильный».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Шамахы" Рамиз Мамедов.

Опытный специалист прокомментировал поражение своей команды от "Сабаила" со счетом 0:6 в 1/8 финала Кубка Азербайджана: "У соперника много быстрых и техничных футболистов. В первом тайме ведущие игроки отдохнули и сохранили силы на второй тайм. Игроки не смогли выполнить те задания, которые мы им дали. Они показали свою неопытность. Тем не менее, недовольства игрой моей команды нет. Наша цель ясна: хотим выйти в Премьер-лигу. Наша работа ведется в этом направлении. После игры с МОИКом в нашей команде мы увидим новые имена. Необходимо усиление».

İdman.biz

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