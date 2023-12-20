Игрок "Габалы" дисквалифицирован на четыре матча, "Карабах" и "Нефтчи" оштрафованы

Дисциплинарный Комитет АФФА на своем заседании разобрал нарушения в матчах XVII тура премьер-лиги.

Как сообщает İdman.biz, за использование болельщиками гостей пиротехники во время и после встречи «Кяпаз» - «Сумгаит», последние были оштрафован на 1500 манатов.

На 36-й минуте игры «Сабаил» – «Габала» футболист «радистов» Самуэль Теттех получил прямую красную карточку за агрессивное поведение – нанесение удара по сопернику. Он был дисквалифицирован на 4 встречи, а «Габала» понесла убыток в 3000 манатов.

В матче «Араз-Нахчыван» - «Сабах» гости были оштрафованы на 700 манатов за получение желтых карточек четырьмя футболистами.

Команда Гурбана Гурбанова была оштрафована на 1000 манатов в связи с тем, что болельщики агдамского клуба на матче с "Нефтчи" массово оскорбляли соперника, что произошло уже в третий раз в текущем сезоне.

Из-за того же инцидента по той же причине «черно-белые» также понесли убытки в размере 1000 манатов.

İdman.biz