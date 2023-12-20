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Гурбан Гурбанов: "На матче в Ханкенди нас будет переполнять еще большая гордость"

Азербайджанский футбол
Новости
20 Декабря 2023 15:09
Гурбан Гурбанов: "На матче в Ханкенди нас будет переполнять еще большая гордость"

«Мы с большой гордостью едем в Ханкенди. Настроение команды было очень хорошим уже со вчерашней тренировки». Как сообщает Idman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

Агдамский клуб отправился сегодня в Ханкенди на 1/8 финала Кубка Азербайджана вместе с клубом МОИК. Перед поездкой опытный специалист рассказал ITV, что они очень гордятся тем, что побывают на нашей исторической земле: «Нам бы хотелось, чтобы этот матч в будущем сделал футбол еще популярным. Я в этом уверен. Мы будем еще более горды и воодушевлены на встрече в Ханкенди. Как будто я до сих пор немного не верю в происходящее, но на самом деле это не так. Но в любом случае мы будем гордиться и ждать матча. Мы очень счастливы."

Гурбанов поблагодарил азербайджанскую армию во главе с президентом страны Ильхамом Алиевым за освобождение наших земель от оккупации.
По словам наставника, он также хочет провести международную встречу в Ханкенди: "Мы хотели бы организовать там первый официальный матч, международные турниры. Это планы на будущее. Потому что для этого все должно быть готово по международным стандартам».
Отметим, что матч "Карабаха" с МОИК пройдет 21 декабря и начнется в 14:00.

İdman.biz

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