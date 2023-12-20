Кубок Азербайджана: 6 голов от "Сабаила" - ВИДЕО

Сегодня пройдут еще 2 матча 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.biz, в первом матче третьего игрового дня «Сабаил» принял «Шамахы».

Затем "Зира" выяснит свои отношения с "Туран Товузом".

Кубок Азербайджана

1/8 финала

20 декабря (среда)

14:00. «Сабаил» – «Шамахы» – 6:0

Голы: Амиль Юнанов, 23 (п), 45, Педро Нуно, 50, Руфат Абдуллазаде, 56, 80, Ади Мехремич, 90+2

Главный судья: Турал Гурбанов

«Сабаил»: 1. Салахат Агаев, 9. Амиль Юнанов, 5. Адиль Нагиев (к), 15. Вугар Гасанов, 8. Бахадур Газиев, 17. Рафаэль Магеррамли, 19. Самир Абдуллаев, 38. Зейнаддин Абдурахманов, 34. Талех Гараев, 16. Эмин Рустамов, 44. Ядин Лугаси

Резервные игроки: 12. Гусейнали Гулиев, 74. Юсиф Набиев, 11. Руфат Абдуллазаде, 48. Аяз Микаилов, 42. Адам Топалов, 62. Заман Заманлы, 88. Вальдемар Алмейда, 4. Ади Мехремич, 90. Александр Рамалингом, 27. Педро Нуно, 21. Анас Наджа

Главный тренер: Шахин Диниев

«Шамахы»: 1. Акпер Велиев, 77. Ибрагим Асланлы, 21. Аббас Агазаде, 80. Захид Марданов, 4. Кянан Гулиев, 13. Рамин Ахмедов (к), 44. Салман Алескеров, 97. Эльшад Тагиев, 11. Самир Магеррамли, 74. Сулейман Дамадаев, 9. Гурбан Сафаров

Резервные игроки: 62. Абдулла Сеидахмедов, 22. Сахиб Гасанов, 17. Эльчин Рагимли, 23. Ровшан Шахмурадов, 7. Эмиль Гасымов, 20. Али Мурсалов, 99. Джалал Джабраилов, 56. Самир Агаев, 72. Хайям Гусейнов, 88. Эльчин Гасымов, 3. Абил Абилов, 8. Эдгар Адильханов

Главный тренер: Рамиз Мамедов

«АСКО Арена»

17:00. "Зира" - "Туран Товуз"

Главный судья: Ингилаб Мамедов

«Зира»: 97. Тьяго Силва, 77. Меджал Исаев, 10. Рахим Садыхов, 32. Кисмат Алиев (к), 11. Рустам Ахмадзаде, 4. Руан Ренато, 44. Дмитриос Чантакиас, 15. Пьер Зебли, 28. Аббас Ибрагим, 6. Эльдар Гулиев, 19. Салифу Сума

Резервные игроки: 41. Анар Назиров, 50. Салим Гашимов, 8. Илькин Мурадов, 20. Исмаил Ибрагимли, 16. Фуад Байрамов, 66. Парвиз Азадов, 5. Стефан Ака, 9. Владислав Кулач, 23. Андрия Лукович, 70. Исса Джибрила, 7. Филипе Пахтман

Главный тренер: Рашад Садыгов

«Туран Товуз»: 85. Камал Байрамов (к), 4. Шахрияр Алиев, 88. Фаиг Гаджиев, 99. Вейсел Рзаев, 5. Родерик Миллер, 23. Алехандро Серрано, 15. Эммануэль Хакман, 7. Луис Пачу, 25. Денис Марандичи, 80. Отто Джон, 11. Айхан Гусейнов

Резервные игроки: 1. Тарлан Ахмедлы, 13. Айдын Байрамов, 3. Тарлан Гулиев, 14. Славик Алхасов, 39. Садик Гулиев, 18. Будаг Насиров, 2. Сертан Ташкин, 10. Хаял Наджафов, 77. Фарид Набиев, 6. Бруно Гонсалвес, 9. Белайди Пуси, 79. Мартин Петков

Главный тренер: Айхан Аббасов

Стадион спорткомплекса "Зира"

Отметим, что «Сабах», «Сумгаит», «Араз-Нахчыван» и «Габала» одержали победы в предыдущие 2 дня и вышли в 1/4 финала. Этап завершится 21 декабря.

----------

12:03

Сегодня пройдут еще два матча 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.biz, в первом матче третьего игрового дня «Сабаил» примет «Шамахы».

Ожидается, что в следующий этап выйдет представитель Премьер-лиги. Однако команда из региона постарается тоже дать бой и дотянуть хотя бы дополнительного времени.

После этого "Зира" выяснит свои отношения с "Туран Товузом". Фаворитом являются хозяева, но региональный клуб тоже окажет серьезное сопротивление.

Кубок Азербайджана

1/8 финала

20 декабря (среда)

14:00. «Сабаил» - «Шамахи»

Главный судья: Турал Гурбанов

«АСКО Арена»

17:00. "Зира" - "Туран Товуз"

Главный судья: Ингилаб Мамедов

Стадион спорткомплекса Зира

Отметим, что «Сабах», «Сумгаит», «Араз-Нахчыван» и «Габала» одержали победы в предыдущие 2 дня и вышли в 1/4 финала. Этап завершится 21 декабря.

İdman.biz