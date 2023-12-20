Джанни де Бьязи удостоен звания почетного доктора за успехи в сборной

Джанни де Бьязи, бывший главный тренер сборной Азербайджана, удостоен звания почетного доктора.

Как сообщает İdman.biz, итальянский специалист получил награду в Международном колледже Universum.

На мероприятии, прошедшем в Косово, Де Бьязи получил звание врача за достижения на международной арене. Его решение дать шанс косовским футболистам в сборной Албании была оценена по достоинству. Под руководством Де Бьязи сборная Албании вышла в финальную часть ЕВРО-2016.

Отметим, что итальянский тренер был назначен главным тренером сборной Азербайджана с 2020 года. После отборочного раунда ЕВРО-2024 контракт с ним не был продлен.

İdman.biz