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Джанни де Бьязи удостоен звания почетного доктора за успехи в сборной

Азербайджанский футбол
Новости
20 Декабря 2023 09:30
Джанни де Бьязи удостоен звания почетного доктора за успехи в сборной

Джанни де Бьязи, бывший главный тренер сборной Азербайджана, удостоен звания почетного доктора.

Как сообщает İdman.biz, итальянский специалист получил награду в Международном колледже Universum.

На мероприятии, прошедшем в Косово, Де Бьязи получил звание врача за достижения на международной арене. Его решение дать шанс косовским футболистам в сборной Албании была оценена по достоинству. Под руководством Де Бьязи сборная Албании вышла в финальную часть ЕВРО-2016.

Отметим, что итальянский тренер был назначен главным тренером сборной Азербайджана с 2020 года. После отборочного раунда ЕВРО-2024 контракт с ним не был продлен.

İdman.biz

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