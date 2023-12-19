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Эльмар Бахшиев объяснил причину позднего гола

Азербайджанский футбол
Новости
19 Декабря 2023 20:37
Эльмар Бахшиев объяснил причину позднего гола

«Несмотря на то, что у нас было преимущество, было трудно поставить финальную точку».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Габалы" Эльмар Бахшиев.

«Габала» обыграла «Имишли» в 1/8 финала Кубка Азербайджана. Победный гол команда забила на 90+3-ей минуте. Бахшиев рассказал, что хотя они и создали много голевых ситуаций, но не могли довести их до логического завершения:

"Команда показала решимость, не отказалась от желания победить до последней минуты и забила тот гол, который хотела. Если даже ты владеешь преимуществом в матчах с клубами первой лиги, на поле идет борьба. Поскольку они тоже желают победы и поэтому обороняются всеми силами. В таких играх нужно ценить каждый созданный эпизод. Если этого не делать, соперник будет играть увереннее.

Думаю, у нас было преимущество. Причина, по которой матч получился таким трудным, заключалась в том, что мы не ценили созданные нами эпизоды. Мы были готовы к дополнительному времени. Команды первой лиги по всему миру иногда обыгрывают клубы высшего дивизиона. Поздравляю «Имишли». Это сильная команда. Я желаю им успеха».

İdman.biz

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