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Багиров, победивший со счетом 8:2: "На старте игроки потеряли концентрацию"

Азербайджанский футбол
Новости
19 Декабря 2023 16:46
Багиров, победивший со счетом 8:2: "На старте игроки потеряли концентрацию"

«Игра началась не так, как мы хотели».

Как сообщает İdman.biz, об этом на пресс-конференции заявил Азер Багиров, главный тренер "Араз-Нахчывана", победившего "Иреван" со счетом 8:2 в 1/8 финала Кубка Азербайджана.

Он рассказал, что его игроки потеряли концентрацию на старте: «Потом мы поработали и закрыли необходимые зоны. Поздравляю свою команду с победой и желаю «Иревану» успехов в предстоящих играх.

Багиров также рассказал, что между Премьер-лигой и Первой лигой есть большая разница: «Это также влияет на процесс подготовки команд. Иногда желание и упорство могут превосходить уровень мастерства. Вот почему мы должны серьезно относиться к нашей работе».

Отметим, что в 1/4 финала "Араз-Нахчыван" встретится с победителем пары "Имишли" - "Габала".

İdman.biz

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