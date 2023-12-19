10 голов в игре "Иреван"- "Араз-Нахчыван" - ВИДЕО

Сегодня проходят очередные игры в рамках Кубка Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, во второй день стадии 1/8 финала состоятся еще два матча.

В первом матче дня представитель 1-й лиги «Иреван» принимал «Араз-Нахчыван».

Далее другой представитель 1-й лиги «Имишли» проверит свои силы против аутсайдера Премьер-лиги «Габалы».

Кубок Азербайджана

1/8 финала

19 декабря (вторник)

13:00. «Иреван» – «Араз-Нахчыван» – 2:8

Голы: Вусал Ганбаров, 16, Вусал Аскеров, 37 - Аксель Нгандо, 24, 43, 45+4 (п.), Орхан Алиев, 25, 51, Мичо Кузманович, 73, Элвис Машике, 80, 83

Главный судья: Джавид Джалилов

«Иреван»: 33. Андрей Синенко, 28. Джавид Тагиев (к), 6. Камал Мирзаев, 71. Фахмин Мурадбейли, 50. Фарид Керимзаде, 44. Сеймур Алиев, 3. Арсен Агджабеков, 18. Вусал Аскеров, 2. Рамин Магеррамов, 29. Вусал Ганбаров, 4. Эге Атлам Аднан

Резервные игроки: 1. Рафиг Гасанов, 8. Эльшан Абдуллаев, 19. Фамиль Джамалов, 73. Башир Айралов, 99. Баламирза Солтанов.

Главный тренер: Назим Сулейманов

«Араз-Нахчыван»: 91. Семир Буквич, 10. Орхан Алиев, 7. Ниджат Сулейманов, 22. Эльчин Мустафаев, 55. Замик Алиев, 88. Тугай Ализаде, 11. Байрамали Гурбанов, 19. Аксель Нгандо, 42. Кадыри Мохаммед , 14. Мико Кузманович, 27. Нуман Курдич (к)

Резервные игроки: 12. Кристиан Аврам, 1. Вусал Шабанов, 6. Вадим Абдуллаев, 39. Турал Байрамлы, 3. Туран Манафов, 5. Нихад Гурбанлы, 2. Абдулла Рзаев, 13. Мирали Ахмедов, 9. Элвис Машике, 23. Нуну Родригес, 4. Игорь Рибейро, 8. Исмаил Аззауи

Главный тренер: Азер Багиров

«АСК Арена»

16:00. «Имишли» - «Габала»

Главный судья: Эмин Алиев

Габалинский городской стадион

Отметим, что этап 1/8 финала завершится 21 декабря. В первый день этапа «Сабах» и «Сумгаит» вышли в 1/4 финала.

İdman.biz