Георгий Адамия: "Мои лучшие воспоминания связаны с "Нефтчи" и "Карабахом" - ИНТЕРВЬЮ

Грузинский футболист-ветеран Георгий Адамия, выступавший за "Нефтчи", "Карабах", "Интер" и "Баку" в Азербайджане, дал интервью сайту İdman.biz.

- Как дела в сборной Грузии?

- Хорошо. Я работаю в сборной Грузии уже 5 лет. Предыдущие 2 года я работал в сборной U-17. Потом начал работать помощником тренера в сборной U-21.

- Следите за чемпионатом Азербайджана?

- Да, смотрю. Смотрю расписание турниров, кто с кем встречается, результаты. Когда у меня есть время, стараюсь смотреть матчи в прямом эфире. Но, честно говоря, такое случается редко.

- С кем из товарищей по команде или тренеров из Азербайджана у вас сложились отношения?

- Время от времени общаюсь с Рашадом Садыговым и Рашадом Садиговым. С Ильгаром Гурбановым познакомился прошлой зимой. Стараюсь видеться со своими бывшими товарищами по команде, когда они приезжают в Тбилиси.

- Мы защищали честь четырех клубов Азербайджана. Что вам запомнилось больше всего?

- Всегда говорил, что мои лучшие воспоминания связаны с «Нефтчи» и «Карабахом». Мне было очень хорошо и комфортно в этих клубах. Но это не значит, что мне было плохо в «Баку» и «Интере». Просто «Нефтчи» и «Карабах» - это другие команды.

- Какие моменты в вашей карьере в Азербайджане были самыми запоминающимися?

- У меня очень хорошие воспоминания. Играл в Азербайджане 9 лет. С каждым годом повышал свой уровень еще больше. Особенно мне запомнились первые годы. Тогда на игры чемпионата Азербайджана приходилло 20-25 тысяч болельщиков. Была приятная футбольная атмосфера. Ее невозможно забыть.

- В настоящее время сборная Азербайджана находится без главного тренера. Как считаете, сборную должен тренировать местный или иностранный тренер?

- Большой разницы не будет, будет ли главный тренер сборной Азербайджана местным или иностранцем. «Руль» сборной Азербайджана следует доверить тренеру, хорошо знакомому с менталитетом страны и нации. Это может помочь ему хорошо работать в команде.

- А если вам поступит предложение, примете?

- Конечно, если поступит конкретное предложение, его можно будет обсудить. Я с радостью вернусь в страну, где провел свои лучшие годы.

- Вы один из самых талантливых и незабываемых легионеров, приехавших в Азербайджан. Что бы хотели сказать тем, кто еще помнит вашу игру здесь?

- Я люблю всех своих поклонников. Они до сих пор меня помнят. Желаю всем успехов. Передаю всем привет.

Эмин Ага

İdman.biz