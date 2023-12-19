«Карабах» установил новый рекорд в истории чемпионатов Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, агдамский клуб стал самым результативным в матчах с одним и тем же соперником.

Команда Гурбана Гурбанова в 17-м туре Премьер-лиги Азербайджана одержала победу со счетом 2:0 над «Нефтчи».

Хамиду Кейта, автор последнего гола в матче, забил 120-й мяч "Карабаха" в азербайджанском дерби. Этого показателя представитель Агдама достиг в 93-м матче.

До этой встречи рекорд принадлежал «Нефтчи». В матчах с «Шамахы» бакинцы забили 119 голов.

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