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Результат матча "Спортинг" - "Порту" не повлиял на позиции соперника "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
19 Декабря 2023 10:09
Результат матча "Спортинг" - "Порту" не повлиял на позиции соперника "Карабаха"

«Брага», являющаяся соперником «Карабаха» в плей-офф Лиги Европы, занимает четвертое место в чемпионате Португалии после 14-ти туров.

Как сообщает İdman.biz, итог очередному туру подвел матч между «Спортингом» и «Порту». Лиссабонцы выиграли со счетом 2:0 и закрепились на первом месте таблице, набрав 34 очка.

Но результат этой встречи не повлиял на положение «Браги». Несколькими днями ранее она уступила «Бенфике», набрала 29 баллов и обосновалась на четвертой позиции. Благодаря этой победе «Бенфика» вышла на вторую строчку (33 очка), а «Порту» отстает на 2 очка.
Отметим, что "Карабах" проведет первую игру плей-офф Лиги Европы 15 февраля 2024-го года на выезде. Ответная встреча состоится в Баку через неделю.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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