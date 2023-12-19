Результат матча "Спортинг" - "Порту" не повлиял на позиции соперника "Карабаха"

«Брага», являющаяся соперником «Карабаха» в плей-офф Лиги Европы, занимает четвертое место в чемпионате Португалии после 14-ти туров.

Как сообщает İdman.biz, итог очередному туру подвел матч между «Спортингом» и «Порту». Лиссабонцы выиграли со счетом 2:0 и закрепились на первом месте таблице, набрав 34 очка.

Но результат этой встречи не повлиял на положение «Браги». Несколькими днями ранее она уступила «Бенфике», набрала 29 баллов и обосновалась на четвертой позиции. Благодаря этой победе «Бенфика» вышла на вторую строчку (33 очка), а «Порту» отстает на 2 очка.

Отметим, что "Карабах" проведет первую игру плей-офф Лиги Европы 15 февраля 2024-го года на выезде. Ответная встреча состоится в Баку через неделю.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz