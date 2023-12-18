Гурбан Гурбанов прокомментировал победу над "Нефтчи"

«Мы одержали важную победу. После некоторых игр игроки чувствуют себя немного расслабленными».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Гурбан Гурбанов, главный тренер "Карабаха", завершившего победой XVII тур Премьер-лиги Азербайджана.

После победы над «Нефтчи» со счетом 2:0 опытный специалист подчеркнул, что у соперника хорошая защита. Гурбанов отметил, что "Карабах" очень сильно потрудилась ради победы: "Динамика в игре была низкой. Мы играли против очень хорошей оборонительной команды. Соперник оставлял очень мало свободных зон. Поэтому мы очень сильно потрудились ради победы. «Нефтчи» до конца не нарушил игровую дисциплину. Редко давали нам свободное пространство. Мои игроки смогли воспользоваться этим в нужный момент. Я остался ими доволен».

Отметим, что «Карабах», победивший со счетом 2:0, еще больше укрепил свою лидерускую позицию. Агдамский клуб опережает "Зиру", идущую на втором месте, на 9 очков.

İdman.biz