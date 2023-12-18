Адриан Муту: "Нужно найти выход из этой ситуации"

«Это была сложная игра, мы играли против сильного соперника. Мои игроки старались бороться до конца как одна команда. Жаль, что мы проиграли».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Адриан Муту, главный тренер "Нефтчи", проигравшего "Карабаху" со счетом 0:2 в XVII туре азербайджанской премьер-лиги.

После поражения от "Карабаха" румынский специалист в очередной раз выразил недовольство игрой нападающих команды: "Сегодня я дал сыграть всем игрокам линии нападения в "Нефтчи". Я ожидаю большего от игроков передней линии. Им следовало держать мяч дальше, чтобы помочь команде. Нам нужно найти выход из этой ситуации. Что касается выступления Оланаре, то дело не только в нем. Вот что я могу сказать о нападающих команды. Я бы хотел, чтобы они забивали голы».

Отметим, что «Нефтчи» занимает 6-е место в турнирной таблице с 25 очками. Он отстает от лидера "Карабаха" на 13 очков.

İdman.biz