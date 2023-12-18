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"Я рад, что мы вывели "Карабах" и нашу страну на этот уровень"

Азербайджанский футбол
Новости
18 Декабря 2023 22:16
"Я рад, что мы вывели "Карабах" и нашу страну на этот уровень"

"Мы гордимся тем, что впервые представляем Азербайджан в стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА и жеребьевке этого этапа".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил президент "Карабах" Тахир Гозал.

Руководитель клуба, принимавший участие в церемонии жеребьевки стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА, прокомментировал предстоящие игры против португальской "Браги". Он отметил, что "Брага" - сильная команда и что "Карабах" нацелен на более высокие результаты:

"Сегодня мы пережили историческое событие. Я лично присутствовал на мероприятии, чтобы засвидетельствовать это вживую. Перед жеребьевкой мы знали силу возможных соперников. Эти 8 клубов - команды, которые выделялись своими амбициями в Лиге чемпионов. Они прибыли с самого престижного клубного турнира континента. «Брага» - одна из таких команд. Они выступают в сильном чемпионате Португалии и выделяются регулярными играми в еврокубках. На этом этапе нет легких соперников, там есть только сильные команды. Я рад, что мы вывели «Карабах» и нашу страну на этот уровень. Однако мы не хотим на этом останавливаться и наша миссия продолжается.

«Карабах» состоит не только из 30-35 человек. Сердца миллионов с нами. Я почувствовал, что в зале, где проводился жеребьевка, было 10 миллионов азербайджанцев. Желаю успехов «Карабаху» и моей Родине. Пусть все будут уверены, что мы сделаем все возможное, чтобы представить наш клуб и Азербайджан на лучшем уровне».

Отметим, что в стадии плей-офф Лиги Европы "Карабах" встретится с португальским клубом "Брага". Игры пройдут в феврале 2024-го года.

İdman.biz

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