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"Мои игроки больше играли на моих нервах, чем соперник"

Азербайджанский футбол
Новости
18 Декабря 2023 21:35
"Мои игроки больше играли на моих нервах, чем соперник"

«Карван» также показал хорошую игру. Команда до конца играла дисциплинированно. Впереди нас ждет матч с «Сабаилом». Будем к нему готовиться».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер «Сумгаита» Самир Аббасов.

Тренер команды, победившей «Карван» в 1/8 финала национального кубка, остался недоволен игрой игроков. Абасов рассказал, что некоторые игроки заставляли его нервничать: «Мои игроки больше играли на моих нервах, чем соперник. Мы могли сыграть более осторожно и доиграть матч. Для соперника было нормально играть на контратаках. Меня раздражало то, что некоторые из моих игроков играли расслабленно. В целом игра прошла под нашим контролем. Главное, что мы добились нужного результата за 90 минут».

Отметим, что в 1/8 финала Кубка Азербайджана «Сумгаит» победил «Карван» со счетом 3:1.

İdman.biz

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