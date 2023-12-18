18 Декабря 2023
RU

Португальское издание: Большинство игроков "Карабаха" играли в Португалии

Азербайджанский футбол
Новости
18 Декабря 2023 18:10
Португальское издание: Большинство игроков "Карабаха" играли в Португалии

Португальское издание написало о предстоящем соперничестве "Карабаха" с "Брагой" в стадии плей-офф Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, "orogo.pt" подчеркнул, что ведущие футболисты чемпиона Азербайджана играли в свое время в Португалии.

Издание отметило, что команда под руководством Гурбана Гурбанова на данный момент является лидером чемпионата Азербайджана, а в группе H группового этапа Лиги Европы они заняли 2-е место после "Байера": "Большинство игроков "Карабаха" выступали в Португалии. Матеус Сильва носил форму «Фейренсе» и «Морейренсе», Кевин Медина - «Визеу» и «Чавеша», Леандро Андраде - «Ольяненсе», Патрик Андраде - «Морейренсе» и «Фамаликау». Хулио Ромао выступал в «Санта-Кларе», Ричард Алмейда - «Жиль Висенте». Олавио Жуниньо защищал честь «Эшторила» и «Чавеша», а Хамиду Кейта - «Санта-Клары». Поэтому их можно считать для нас знакомыми лицами".

В статье отмечено, что "Брага" ни разу не играла против азербайджанских клубов, а "Карабах" неудачно играл со "Спортингом" (0:2, 1:6).

Отметим, что свою первую игру "Карабах" проведет против "Браги" на выезде. Матч состоится 15 февраля. Ответный матч состоится в Баку через неделю.

Эмин Ага

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

УЕФА заплатил "Габале" 30 тысяч евро
17:53
Азербайджанский футбол

УЕФА заплатил "Габале" 30 тысяч евро

Это оплата за участие клуба в Юношеской лиге УЕФА-2023/2024
Лига конференций: команда Махира Эмрели встретится с испанцами
17:30
Азербайджанский футбол

Лига конференций: команда Махира Эмрели встретится с испанцами

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Конференций
Аслан Керимов: "У "Карабаха" мало шансов против "Браги"
17:19
Азербайджанский футбол

Аслан Керимов: "У "Карабаха" мало шансов против "Браги"

"Речь идет о клубе, которому удалось превзойти немецкого представителя"
Опасная "Брага", или "Карабах" против нового кита португальского футбола
17:15
Азербайджанский футбол

Опасная "Брага", или "Карабах" против нового кита португальского футбола

"Карабах" ждет двухраундовое противостояние с "Брагой" в плей-офф Лиги Европы
Рауф Алиев: "Игры "Карабаха" с "Брагой" будут очень сложными"
16:55
Азербайджанский футбол

Рауф Алиев: "Игры "Карабаха" с "Брагой" будут очень сложными"

"Легкого соперника на данном этапе нет"
Лига Европы: определился соперник "Карабаха" в плей-офф
16:18
Азербайджанский футбол

Лига Европы: определился соперник "Карабаха" в плей-офф

Сегодня состоялась жеребьевка плей-офф Лиги Европы УЕФА

Самое читаемое

Хидаят Гейдаров завершил сезон бронзой на ЕВРО
16 Декабря 20:18
Дзюдо

Хидаят Гейдаров завершил сезон бронзой на ЕВРО

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал бронзовую медаль на Открытом чемпионате Европы в Приштине
Раджабов стал пятым в рапиде на "Шахматных звездах"
16 Декабря 21:22
Шахматы

Раджабов стал пятым в рапиде на "Шахматных звездах"

В двух заключительных турах он набрал 1,5 очка, переиграв Эрнесто Инаркиева и сыграв вничью с Сергеем Карякиным
Новый рекорд "Карабаха"
17 Декабря 13:35
Азербайджанский футбол

Новый рекорд "Карабаха"

"Нефтчи" девять раз добивался такого успеха
Шок для "Манчестер Сити" на последних секундах - ВИДЕО
16 Декабря 22:33
Мировой футбол

Шок для "Манчестер Сити" на последних секундах - ВИДЕО

Чемпиону не удалось победить на своем поле 