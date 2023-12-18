Португальское издание: Большинство игроков "Карабаха" играли в Португалии

Португальское издание написало о предстоящем соперничестве "Карабаха" с "Брагой" в стадии плей-офф Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, "orogo.pt" подчеркнул, что ведущие футболисты чемпиона Азербайджана играли в свое время в Португалии.

Издание отметило, что команда под руководством Гурбана Гурбанова на данный момент является лидером чемпионата Азербайджана, а в группе H группового этапа Лиги Европы они заняли 2-е место после "Байера": "Большинство игроков "Карабаха" выступали в Португалии. Матеус Сильва носил форму «Фейренсе» и «Морейренсе», Кевин Медина - «Визеу» и «Чавеша», Леандро Андраде - «Ольяненсе», Патрик Андраде - «Морейренсе» и «Фамаликау». Хулио Ромао выступал в «Санта-Кларе», Ричард Алмейда - «Жиль Висенте». Олавио Жуниньо защищал честь «Эшторила» и «Чавеша», а Хамиду Кейта - «Санта-Клары». Поэтому их можно считать для нас знакомыми лицами".

В статье отмечено, что "Брага" ни разу не играла против азербайджанских клубов, а "Карабах" неудачно играл со "Спортингом" (0:2, 1:6).

Отметим, что свою первую игру "Карабах" проведет против "Браги" на выезде. Матч состоится 15 февраля. Ответный матч состоится в Баку через неделю.

Эмин Ага

İdman.biz