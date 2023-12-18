УЕФА заплатил "Габале" 30 тысяч евро.
Как сообщает İdman.biz, это оплата за участие клуба в Юношеской лиге УЕФА-2023/2024.
Деньги, выделенные УЕФА, были переведены на счет клуба при посредничестве АФФА.
İdman.biz
УЕФА заплатил "Габале" 30 тысяч евро.
Как сообщает İdman.biz, это оплата за участие клуба в Юношеской лиге УЕФА-2023/2024.
Деньги, выделенные УЕФА, были переведены на счет клуба при посредничестве АФФА.
İdman.biz
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