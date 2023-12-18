Аслан Керимов: "У "Карабаха" мало шансов против "Браги"

«Болельщики считали «Янг Бойз» наиболее подходящим соперником. Я также хотел, чтобы они нам попали».

Об этом İdman.biz заявил футболист-ветеран Аслан Керимов, оценивая жеребьевку стадии плей-офф Лиги Европы.

Португальский клуб "Брага", являющийся соперником "Карабаха", он охарактеризовал как один из сильнейших в стадии 1/16 финала Лиги Европы: "Португальские клубы, полные молодых талантов, всегда были сильными. На данный момент «Брага» находится в отличной форме. Она сражалась с такими командами, как «Реал» и «Наполи» в Лиге чемпионов. Речь идет о клубе, которому удалось превзойти немецкого представителя «Унион Берлин». Возможно, если бы в их группе были другие клубы, они бы продолжили свой путь в Лиге чемпионов. Я думаю, что у "Карабаха" очень мало шансов в этой игре".

По мнению Керимова, зимний перерыв может сыграть решающую роль в судьбе пары: "Можно надеяться только на одно. Такие команды, как "Брага", обычно во время зимнего перерыва продают своих сильных игроков. И все же я не уверен, что они это сделают. Их основная политика - тренировать и продавать игроков, зарабатывать деньги».

Бывший член сборной Азербайджана считает, что "Карабах" должен делать трансферы на все позиции, чтобы одолеть "Брагу": "Одна из важнейших позиций - центральная защита. Однако нельзя гарантировать, что дамба «Браги» будет прорвана. Нам нужны такие, как Кевин Медина. Бахлул Мустафазаде неплох, а Бадави Гусейнов не восстановил форму после травмы. Нападающий также важен. Хоть Олавио Жуниньо и забивал голы, он ничего не сделал в матчах с леверкузенским «Байером», нашим самым серьёзным соперником, с которым мы когда-либо играли. «Карабах» нуждается как минимум в центральном защитнике и плеймейкере".

Отметим, что "Карабах" проведет первую игру против "Браги" 15 февраля. Ответный матч состоится 22-го числа.

Эмин Ага

İdman.biz