Рауф Алиев: "Игры "Карабаха" с "Брагой" будут очень сложными"

«Брага» сильна. Это сложный соперник со всех точек зрения».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист «Карабаха» Рауф Алиев.

Он оценил жеребьевку стадии плей-офф Лиги Европы, проходившей в швейцарском Ньоне. По словам нападающего-ветерана, встреча будет непростой для чемпиона Азербайджана: "Легкого соперника на данном этапе нет. Потому что они играли в Лиге Чемпионов и на данной стадии жеребьевки это были известные клубы. «Брага» - команда, которая всегда играет в Лиге Европы. Если в Португалии 3-4 сильных клуба, то они - один из них. Игры будут очень сложными для «Карабаха». Желаю нашей команде успехов. Будет хорошо, если «Карабах» преодолеет барьер «Браги».

Отметим, что первый матч между "Карабахом" и "Брагой" состоится 15 февраля следующего года на выезде, а ответный матч состоится в Баку через неделю.

Банучичак Гусейнли

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