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"Сабах" вышел в четвертьфинал Кубка - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
18 Декабря 2023 16:08
"Сабах" вышел в четвертьфинал Кубка - ВИДЕО

Сегодня стартовала 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.biz, в первый день состоятся 2 матча.

Сначала «Кяпаз» примет «Сабах» в Товузе.

Далее «Сумгаит» встретится с «Карваном» дома.

Кубок Азербайджана
1/8 финального этапа
18 декабря (понедельник)
14:00. «Кяпаз» – «Сабах» – 3:4
Голы: Адама Ниан, 35 (п), 45, 76 - Винсент Тиль, 14, Джесси Секидика, 23, Эмануэль Апе, 39, Амин Сейдиев, 89
Главный судья: Рашад Ахмедов

«Кяпаз»: 96. Игорь Родригез, 10. Турал Рзаев, 7. Эхтирам Шахвердиев, 11. Эльнур Джафаров, 4. Вусал Масимов, 8. Эльмир Тагиев, 6. Немет Мусаев, 26. Адама Ниане, 91. Латир Фал, 78 Егор Хвалько (к), 24. Олавале Онануга
Резервные игроки: 12. Камран Ибрагимов, 1. Владислав Василючек, 3. Вургун Гусейнов, 99. Али Самадов, 14. Эльчин Алиджанов, 88. Шакир Сеидов, 20. Махир Гасанов, 15. Джавад Каримов, 25. Георгий Папунашвили, 9. Мате Квирквиа, 21 год. Мартинс Джуниор
Главный тренер: Адиль Шукуров

«Сабах»: 1. Юсиф Иманов, 77. Намик Алескаров, 17. Теллур Муталлимов, 8. Аяз Гулиев, 2. Амин Сейдиев (к), 5. Рахман Дашдамиров, 15. Кристиан да Силва, 44. Софиан Чакла, 70. Джесси Секидика, 19 лет. Эммануэль Апе, 12 лет Винсент Тиль
Резервные игроки: 55. Ниджат Мехбалиев, 16. Рустам Самигуллин, 4. Эльвин Джамалов, 10. Алексей Исаев, 9. Анатолий Нуриев, 14. Исхак Бельфодил, 7. Боян Летич, 3. Джон Ирасабал, 28. Кахим Пэррис, 27. Ярл Маргарита
Главный тренер: Мурад Мусаев
Товузский городской стадион

17:00. «Сумгаит» - «Караван»
Главный судья: Кямранбей Рагимов
«Капитал Банк Арена»

Отметим, что остальные матчи этапа продолжатся до 21 декабря.

İdman.biz

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