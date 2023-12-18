Бахтияр Мусаев: "Если "Карабах" сыграет основным составом, то победит "Нефтчи"

«Я стараюсь смотреть все игры, проводимые в чемпионате Азербайджана. Но есть матчи, на которые я возлагаю большие надежды. Одним из таких матчей является поединок "Карабах" - "Нефтчи".

Об этом İdman.biz заявил ветеран сборной Азербайджана Бахтияр Мусаев.

Он прокомментировал предстоящую игру «черно-белых» против «Карабаха» в рамках XVII тура Премьер-лиги. Мусаев отметил, что если этот матч окажется интересным, то и зрителям он тоже понравится: "Я выступал за обе команды. В «Карабахе» я играл один сезон, а в «Нефтчи» - более 10 лет. Меня пригласили в этот клуб с 17 лет, и я работал тренером «черно-бело». «Нефтчи» мне очень знаком. Чего бы я ни достиг на данный момент, я обязан этому клубу. Но за последние годы в коллективе произошло столько негативных ситуаций, что людям становится не по себе. Сегодняшний непрофессионализм и неправильные назначения ведут «Нефтчи» скорее к пропасти, чем к успеху. Из-за всего этого на будущее клуба нельзя смотреть с надеждой. Я буду болеть за «Нефтчи», но не могу сказать, что в клубе все на хорошем уровне. Поэтому надеюсь, что вскоре руководство клуба исправит ошибки, и мы снова сможем увидеть великую команду «Нефтчи».

Заявив, что "Карабах" добивается постоянных успехов в Европе и во внутреннем чемпионате, Мусаев выразил надежду на то, что и "Нефтчи" добьется этого при правильной стратегии в будущем. "Недавно "Карабах" сыграл тяжелую еврокубковую встречу. По этой причине мы не знаем, какую команду Гурбан Гурбанов выведет на матч. Если «Карабах» сыграет основой, то он победит «Нефтчи» с крупным счетом. В любом случае, я вижу, что представитель Агдама на шаг впереди. Потому что бывают игры, в которых "Карабах" не выступает основой, но все равно показывает свою силу против любого соперника. Многие говорят, что в «Карабахе» две команды. Да, здесь, в Агдаме, есть конкурентоспособные футболисты. В «Карабахе» дела идут настолько хорошо, что даже когда он выступает не основой, то и играть с другими футболистами для всех в чемпионате бывает сложно", - подчеркнул он.

Отметим, что матч между «Карабахом» и «Нефтчи» начнется 18 декабря в 20:00.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz