Кубковые игры стартуют в Товузе

Сегодня стартует 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.biz, в первый день состоятся 2 матча.

Сначала «Кяпаз» примет «Сабах» в Товузе. Ожидается, что встреча будет интересной. Обе команды могут пройти в следующий этап.

Далее «Сумгаит» сыграет с «Карваном» дома. Хозяева в этом противостоянии выглядят предпочтительнее.

Кубок Азербайджана

1/8 финала

18 декабря (понедельник)

14:00. «Кяпаз» - «Сабах»

Главный судья: Рашад Ахмедов

Товузский городской стадион

17:00. «Сумгаит» - «Карван»

Главный судья: Кямранбей Рагимов

«Капитал Банк Арена»

Отметим, что остальные матчи 1/8 финала будут сыграны до 21 декабря.

İdman.biz