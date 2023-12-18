18 Декабря 2023
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Кубковые игры стартуют в Товузе

Азербайджанский футбол
Новости
18 Декабря 2023 11:45
Кубковые игры стартуют в Товузе

Сегодня стартует 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.biz, в первый день состоятся 2 матча.

Сначала «Кяпаз» примет «Сабах» в Товузе. Ожидается, что встреча будет интересной. Обе команды могут пройти в следующий этап.

Далее «Сумгаит» сыграет с «Карваном» дома. Хозяева в этом противостоянии выглядят предпочтительнее.

Кубок Азербайджана
1/8 финала
18 декабря (понедельник)
14:00. «Кяпаз» - «Сабах»
Главный судья: Рашад Ахмедов
Товузский городской стадион

17:00. «Сумгаит» - «Карван»
Главный судья: Кямранбей Рагимов
«Капитал Банк Арена»

Отметим, что остальные матчи 1/8 финала будут сыграны до 21 декабря.

İdman.biz

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