Кубковые игры стартуют в Товузе

Сегодня стартует 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.
Как сообщает İdman.biz, в первый день состоятся 2 матча.
Сначала «Кяпаз» примет «Сабах» в Товузе. Ожидается, что встреча будет интересной. Обе команды могут пройти в следующий этап.
Далее «Сумгаит» сыграет с «Карваном» дома. Хозяева в этом противостоянии выглядят предпочтительнее.
Кубок Азербайджана
1/8 финала
18 декабря (понедельник)
14:00. «Кяпаз» - «Сабах»
Главный судья: Рашад Ахмедов
Товузский городской стадион
17:00. «Сумгаит» - «Карван»
Главный судья: Кямранбей Рагимов
«Капитал Банк Арена»
Отметим, что остальные матчи 1/8 финала будут сыграны до 21 декабря.
İdman.biz