"Два возможных противника не должны быть соперниками "Карабаха"

"Все возможные противники «Карабаха» сильны. Но есть команды, с которыми наш представитель может хорошо сыграть".

Об этом İdman.biz заявил ветеран футбола Афран Исмайлов.

Он прокомментировал предстоящую сегодня жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы. Исмайлов желает, чтобы его бывшей команде - "Карабаху" - не попались два возможных соперника. По его мнению, кроме "Милана" и "Бенфики" можно играть с любым соперником: "Команда Гурбана Гурбанова способна одолеть другие клубы. Естественно, хорошо было бы увидеть в Баку «Милан» и «Галатасарай».

По его словам, нашим конкурентам может быть выгодно недооценивать "Карабах" и смотреть на него свысока: "Естественно, они думают, что смогут легко нас пройти благодаря своей репутации и силе. Пусть они так думают. Это в нашу пользу. «Галатасарай» недооценивал «Копенгаген». Однако одолеть датчан, которых мы победили и завоевали право на участие в Лиге чемпионов, они не смогли.

Футболист-ветеран заявил, что перед плей-офф необходимо усилить команду: "Всегда есть необходимость делать трансферы на разные позиции. Я думаю, что в "Карабахе" необходимо усилить защиту и нападение".

Отметим, что возможными соперниками "Карабаха" в 1/16 финала Лиги Европы являются "Галатасарай" (Турция), "Ланс" (Франция), "Брага", "Бенфика" (обе Португалия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Милан» (Италия), «Янг Бойз» (Швейцария) и «Шахтер» (Украина).

Эмин Ага

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