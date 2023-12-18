18 Декабря 2023
RU

"Два возможных противника не должны быть соперниками "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Интервью
18 Декабря 2023 11:19
"Два возможных противника не должны быть соперниками "Карабаха"

"Все возможные противники «Карабаха» сильны. Но есть команды, с которыми наш представитель может хорошо сыграть".

Об этом İdman.biz заявил ветеран футбола Афран Исмайлов.

Он прокомментировал предстоящую сегодня жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы. Исмайлов желает, чтобы его бывшей команде - "Карабаху" - не попались два возможных соперника. По его мнению, кроме "Милана" и "Бенфики" можно играть с любым соперником: "Команда Гурбана Гурбанова способна одолеть другие клубы. Естественно, хорошо было бы увидеть в Баку «Милан» и «Галатасарай».

По его словам, нашим конкурентам может быть выгодно недооценивать "Карабах" и смотреть на него свысока: "Естественно, они думают, что смогут легко нас пройти благодаря своей репутации и силе. Пусть они так думают. Это в нашу пользу. «Галатасарай» недооценивал «Копенгаген». Однако одолеть датчан, которых мы победили и завоевали право на участие в Лиге чемпионов, они не смогли.

Футболист-ветеран заявил, что перед плей-офф необходимо усилить команду: "Всегда есть необходимость делать трансферы на разные позиции. Я думаю, что в "Карабахе" необходимо усилить защиту и нападение".

Отметим, что возможными соперниками "Карабаха" в 1/16 финала Лиги Европы являются "Галатасарай" (Турция), "Ланс" (Франция), "Брага", "Бенфика" (обе Португалия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Милан» (Италия), «Янг Бойз» (Швейцария) и «Шахтер» (Украина).

Эмин Ага

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Кубковые игры стартуют в Товузе
11:45
Азербайджанский футбол

Кубковые игры стартуют в Товузе

Сегодня стартует 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу
"Карабах" встретится с "Нефтчи"
10:43
Азербайджанский футбол

"Карабах" встретится с "Нефтчи"

Сегодня завершится XVII тур Премьер-лиги Азербайджана
Историческая жеребьевка для "Карабаха"
09:59
Азербайджанский футбол

Историческая жеребьевка для "Карабаха"

Сегодня состоится жеребьевка плей-офф Лиги Европы УЕФА
"Динамо" без Махира потеряло очки
17 Декабря 23:01
Азербайджанский футбол

"Динамо" без Махира потеряло очки

Игра "Динамо" с лидером завершилась со счетом 0:0
Первое поражение команды Рамиля
17 Декабря 20:11
Азербайджанский футбол

Первое поражение команды Рамиля

"Бурирам" отстает от лидера "Бангкок Юнайтед" на 11 очков
Юбилейный матч завершился поражением
17 Декабря 14:31
Азербайджанский футбол

Юбилейный матч завершился поражением

Вратарь "Габалы" Рашад Азизли провел свой 100-й матч в чемпионате Азербайджана

Самое читаемое

Хидаят Гейдаров завершил сезон бронзой на ЕВРО
16 Декабря 20:18
Дзюдо

Хидаят Гейдаров завершил сезон бронзой на ЕВРО

Азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг) завоевал бронзовую медаль на Открытом чемпионате Европы в Приштине
Стоимость возможных соперников "Карабаха": разница с "Миланом" равна 40
15 Декабря 15:49
Азербайджанский футбол

Стоимость возможных соперников "Карабаха": разница с "Миланом" равна 40

Каждая из 8 команд стоит в несколько раз дороже чемпиона Азербайджана
Раджабов стал пятым в рапиде на "Шахматных звездах"
16 Декабря 21:22
Шахматы

Раджабов стал пятым в рапиде на "Шахматных звездах"

В двух заключительных турах он набрал 1,5 очка, переиграв Эрнесто Инаркиева и сыграв вничью с Сергеем Карякиным
Анонс футбольного уик-энда
15 Декабря 19:41
Мировой футбол

Анонс футбольного уик-энда

Футбольный уик-энд обещает быть чрезвычайно насыщенным