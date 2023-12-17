Юбилейный матч завершился поражением

Вратарь «Габалы» Рашад Азизли провел свой 100-й матч в чемпионате Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом опубликовала ПФЛ.

Сообщается, что юбилейная игра 29-летнего голкипера совпала с XVII туром Премьер-лиги Азербайджана. Он сыграл в выездном матче с «Сабаилом» (0:3). В этих 100 играх Азизли пропустил 143 гола.

Дебют вратаря состоялся в сезоне 2015/16, когда он выступал в форме «Равана». Он играл в 8 клубах Премьер-лиги. Рашад защищал честь «Равана», «Шувелана», «Нефтчи», «Сумгаита», «Шамахы», «Зиры», «Сабаила» ​​и «Габалы».

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