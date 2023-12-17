Ариф Асадов: Если "Карабах" станет соперником "Галатасарая"..." - ИНТЕРВЬЮ

Интервью тренера сборной Азербайджана Арифа Асадова сайту İdman.biz.

- Завтра состоится жеребьевка плей-офф Лиги Европы. Возможные конкуренты также известны. Кого бы вы хотели видеть соперником «Карабаха»?

- Конечно, сложно назвать конкретное название соперника. Потому что каждый силен. Можно сказать, что каждый из их игроков перспективен и имеет европейский опыт.

- Хорошо, давайте поставим вопрос по-другому. Кого из потенциальных соперников сможет одолеть «Карабах»?

- На мой взгляд, будет лучше, если "Карабах" сыграет против "Янг Бойз" из Швейцарии. Остальные - топ-клубы. Если агдамский клуб сразится с «Галатасараем», мы станем свидетелями интересных матчей.

- Сможет ли «Карабах» добиться успешного результата в плей-офф с нынешней командой?

- Команда сейчас находится в очень хорошей форме. Каждый игрок набрал свою форму. Мне бы очень хотелось, чтобы этот успех продолжился. Но игры пройдут после зимнего перерыва. В некоторых случаях после определенного отдыха игрокам необходимо время для достижения желаемых результатов. В то время в «Карабахе» была проблема. Если команда укрепит какие-то позиции, то сможет бороться с любым соперником.

- Сможет ли команда Гурбана Гурбанова написать новую историю и пройти в следующий этап?

- Мы все этого желаем. Конечно, мы очень хотим, чтобы «Карабах» поднял азербайджанский футбол на еще большую высоту. Нас поддерживает успешное выступление «Карабаха».

Банучичак Гусейнли

İdman.biz