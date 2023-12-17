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Объявлено время проведения игр 1/8 финала Кубка Азербайджана

Азербайджанский футбол
Новости
17 Декабря 2023 12:42
Объявлено время проведения игр 1/8 финала Кубка Азербайджана

Определен график игр 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.biz, этап, состоящий из одного матча, начнется 18 декабря и продлится 4 дня.

Один матч Кубка будет транслироваться в прямом эфире на ютуб-канале "АзПФЛ", остальные матчи будут транслироваться в прямом эфире на телеканале "CBC Sport".

Кубок Азербайджана
1/8 финала

18 декабря (понедельник)

«Кяпаз» — «Сабах».
Городской стадион Товуз, 14:00 («CBC Sport» / прямой эфир)

«Сумгаит» - «Кярван»
«Капитал Банк Арена», 17:00 («АзПФЛ» / прямой эфир)

19 декабря (вторник)

«Иреван» - «Араз-Нахчыван»
«АСК Арена», 13:00 («CBC Sport» / прямой эфир)

«Имишли» - «Габала»
Габалинский городской стадион, 16:00 ("CBC Sport" / прямой эфир)

20 декабря (среда)

«Сабаил» - «Шамахы»
«АСКО Арена», 14:00 («CBC Sport» / прямой эфир)

"Зира" - "Туран Товуз"
Стадион спорткомплекса «Зира», 17:00 («CBC Sport» / прямой эфир)

21 декабря (четверг)

«Карабах» - МОИК
14:00 («CBC Sport» / прямой эфир)

«Нефтчи» - «Карадаг Локбатан».
«Нефтчи Арена», 18:00 («CBC Sport» / прямой эфир)

Отметим, что в соответствии с процедурой Регламента относительно определения стадиона, на котором будет проходить игра «Имишли» - «Габала», первые были проинформированы и в итоге было решено провести матч на городском стадионе Габалы.

İdman.biz

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