17 Декабря 2023
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"Карабах", скорее всего, победит"

Азербайджанский футбол
Новости
17 Декабря 2023 12:21
"Карабах", скорее всего, победит"

«Я хочу, чтобы «Нефтчи» выиграл азербайджанское дерби». Я играл в этой команде, и моя карьера в основном связана с этим клубом».

Об этом İdman.biz рассказал ветеран азербайджанского футбола Юнис Гусейнов.

Опытный специалист прокомментировал предстоящий матч между «Карабахом» и «Нефтчи», который пройдет в рамках XVII тура Премьер-лиги. По его словам, хотя он и хочет, чтобы «черно-белые» выиграли азербайджанское дерби, у команды Гурбана Гурбанова больше шансов: «Нефтчи» выиграл 2 последних игры. Но он не демонстрирует красивой, радующей глаз, игры. Свои победы он одерживает с трудом. Короче говоря, не играет стабильно. Кажется маловероятным, что "Нефтчи" выиграет этот матч.

После великолепной победы «Карабаха» в Лиге Европы, я не думаю, что они обыграют представителя столицы с большим счетом. Ожидаю, что игра будет интересной. Но «Карабах», скорее всего, победит».

Отметим, что матч между «Карабахом» и «Нефтчи» начнется 18 декабря в 20:00.

Эмин Ага

İdman.biz

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