Страницы футбольной истории: Как все начиналось... - АНАЛИЗ - ВИДЕО

Прошедший на этой неделе последний тур группового этапа еврокубков вписал еще одну страницу в историю азербайджанского футбола.

Как сообщает İdman.biz, в VI туре группового турнира Лиги Европы "Карабах" обыграл "Хеккен" со счетом 2:1 и сохранил за собой второе место в турнирной таблице.

Таким образом воспитанники Гурбана Гурбанова смогли пройти в плей-офф турнира. Чемпион Азербайджана вошел в историю футбола страны как первая команда, вышедшая из группы в плей-офф во втором по значимости и силе клубном турнире континента. Наша история участия в еврокубках продолжила обогащаться такими большими и маленькими достижениями и успехами.

А теперь мы бросим взгляд в историю. Как все начиналось...

В Европу с «Тураном»

Все началось 29 лет назад. 9 августа 1994 года... В жаркий летний день чемпион Азербайджана "Туран" гостил у "Фенербахче" в Турции. Хотя наш представитель, игравший в Кубке УЕФА, проиграл в Стамбуле с разгромным счетом 0:5, это был исторический момент. Впервые азербайджанский клуб испытал азарт участия в еврокубках. Представитель Товуза написал эту историю, став чемпионом страны и получив путевку в еврокубки. В отличие от первых двух чемпионов в период независимости - «Нефтчи» и «Карабаха», именно товузцы написали первую страницу нашей европейской футбольной истории.

Первый гол - от Сулейманова

Первого гола нам пришлось ждать год. В первом сезоне, где нас представляла всего одна команда, мы тосковали по голу. 22 августа 1995 года... Хотя в Вене, столице Австрии, «Кяпаз» не смог противопоставить ничего дельного местной "Аустрии", гол Ядигара Сулейманова запомнился как наш первый в истории. Игрок гянджинцев, проигравших со счетом 1:5, стал автором нашего первого гола в еврокубках.

А так мы заработали первое очко

Хотя в кубках нет особого подхода к голам, как это, к примеру, есть в чемпионатах, к еврокубкам это не относится. Потому что в континентальных турнирах для рейтинга важно каждое очко. 24 августа 1995 года... Этот день ознаменовался первым для Азербайджана заработанным очков в еврокубках. Опечаленные 5 поражениями подряд, азербайджанские болельщики утешились нулевой ничьей "Нефтчи" с кипрским клубом АПОЭЛ в Баку. Поединки с представителем острова 28 лет назад также стали нашим дебютом в Кубке Кубков. Ведь мы уже делегировали в еврокубки два клуба.

Первая победа в Европе

Сезон 1996/97 стал третьим выступлением наших клубов в Европе. Тогда случилась первая победа. 17 июля 1996 года... "Нефтчи", самый авторитетный на тот момент клуб Азербайджана, обыграл в Баку софийский "Локомотив" - 2:1. Хоть этой победы и не хватило нашей команде, проигравшей на выезде с крупным счетом, пройти этап, успех в Кубке УЕФА вошел в историю как первый.

«Зеленый свет» чемпиону

Следующий шаг УЕФА, который часто меняет формат еврокубков, оказался выгоден чемпиону Азербайджана. Наша страна, которую первые три года не пускали в Лигу чемпионов, дебютировала здесь в сезоне 1997/98. 23 июля 1997 года... "Нефтчи" пропустил два безответных гола в домашнем матче против польского "Видзева". Но этот матч ознаменовался дебютом в самом престижном клубном турнире континента.

Успех с дублем Мушфика

В сезоне 1998/99 количество азербайджанских клубов в еврокубках увеличилось до 4. Наша страна посылала еще одну команду в Кубок Интертото - был и такой когда-то... Правда, нужно было подождать, чтобы испытать радость от прохождения нашего клуба в следующий этап. 27 июня 1999 года... "Карабах" проиграл хайфскому "Маккаби" в Баку со счетом 0:1. Но для футбольных болельщиков всей нашей страны это событие стало праздником. Это было не без причины. «Карабах» выиграл со счетом 2:1 благодаря дублю Мушфика Гусейнова и стал первым азербайджанским клубом, вышедшим в следующий этап еврокубков. Желанный успех в первых 5 сезонах был достигнут в Кубке Интертото.

Радость в конце 210 минут

Последний год прошлого столетия ознаменовался очередным успехом. Азербайджанский клуб впервые выиграл матч в Лиге чемпионов. 19 июля 2000 года... Проиграв в Латвии со счетом 1:2, "Шамкир" принимал в Баку "Сконто". Шамкирцы, одержавшие первую крупную еврокубковую победу в истории нашего футбола, добились исторического успеха, забив два гола в дополнительное время - 4:1. Бадри Кварацхелия, отец Хвичи Кварацхелия, который сегодня сделал себе имя в Европе в Италии, вошел в историю как автор нашего первого хет-трика в еврокубках.

Караван, начавшийся с «Карвана»

Большая часть наших сегодняшних успехов в Европе связана с нынешней Лигой Европы, ранее известной как Кубок УЕФА. Именно в этом турнире был наш дебют на еврокубковой сцене. Однако наши команды, побеждавшие в Кубке Интертото и Лиге чемпионов, много лет не добивались успеха именно в Кубке УЕФА. 27 июля 2006 года... "Карван", обыгравший в Баку трнавский "Спартак" со счетом 1:0, гостил в Словакии. Представитель Евлаха победил на выезде с таким же счетом и добился исторического успеха в соревновании, которое является вторым по силе клубным турниром континента.

Прохождение в третий этап

У наших команд стало обычным проходить одни этап в еврокубках. Но поклонники ждали большего. 12 июля 2008 года... Настал и этот день. Впервые первый этап был пройден в Кубке Интертото. В том же турнире нам посчастливилось пройти два этапа. «Нефтчи», выбивший в первом этапе словацкую «Нитру» (2:0, 1:3), во втором был лучше бельгийского «Жерминаля». После ничьей 1:1 в Бельгии, гола в Баку хватило для выхода в третий этап.

Новинки, вызванные изменением формата

В 2009 году УЕФА внес дальнейшие изменения в формат еврокубков. Также получила свое нынешнее название Лига Европы. Это ознаменовало новый шанс для стран среднего и низкого рейтинга, таких как Азербайджан. И результат не заставил себя ждать. Неожиданно обе наши команды сыграли в плей-офф квалификационных этапов еврокубков. Правда, «Баку» добился этого, проиграв «Левски» (0:0, 0:2) в плей-офф Лиге Чемпионов. А «Карабах» вышел в плей-офф, пройдя две стадии - норвежский «Русенборг» (0:0, 1:0) и финскую «Хонку» (1:0, 2:1).

Впервые в группе

Хотя «Карабах» дважды и «Баку» были в шаге от группового этапа, пройти плей-офф не удалось. 30 августа 2012 года не забудется и будет вспоминаться как день открытия новой страницы или даже новой главы в азербайджанском футболе. «Нефтчи» обыграл АПОЭЛ, который ему не удалось обыграть в Баку (1:1), на Кипре со счетом 3:1. Команда Беюкаги Гаджиева вошла в историю как первый азербайджанский клуб, попавший в группу еврокубков. Наконец-то, и наша страна была представлена ​​в основной стадии Лиги Европы.

Два невероятных сезона

Сезон 2015/16 ознаменовался вписанием очередных славных страниц в историю азербайджанского футбола. Еще год назад "Карабах", попавший в группу Лиги Европы, стал постоянным путешественником на пути, открытом "Нефтчи". Подопечные Гурбана Гурбанова уже не были одни, во второй раз подряд вышедшие в основной раунд. 27 августа 2015... "Карабах" сыграл против "Янг Бойз" - 1:0, 3:0, "Габала" - с "Панатинаикосом" - 0:0, 2:2. Обе наши команды сумели пройти этап. Впервые в истории два азербайджанских клуба вышли в группу Лиги Европы. «Габала» также вошла в историю, выиграв 4 отборочных раунда. Через год обе наши команды повторили успех, снова попав в группу. «Габала» вошла в историю как первый европейский клуб, прошедший 4 тура второй раз подряд.

Вот и мы, гиганты!

"Нефтчи", а затем трижды "Карабах" и дважды "Габала" испытали групповой азарт в Лиге Европы. На очереди была Лига Чемпионов. 23 августа 2017 года... Несколько дней назад турецкий «Галатасарай» вернулся ни с чем с «Паркена». А ведь 6 лет назад этот стадион в Копенгагене завоевал «Карабах». Команда Гурбана Гурбанова выбила «Копенгаген» в плей-офф Лиги чемпионов, благодаря выездному голу Дино Ндлову – 1:0, 1:2 и впервые вышла в групповой этап Лиги Чемпионов. Таким образом, впервые Азербайджан был представлен и в группе Лиги чемпионов, куда вошли европейские гранды.

Первая весна нашего футбола

«Карабах», проложивший путь в Лигу Чемпионов, сделал обычнм явлением попадание в групповые турниры каждый год. То, что агдамский клуб играет в группе, уже не успех, а нормальное явление. От Гурбана Гурбанова и его команды ожидалось, что они напишут новую историю. И это произошло. 4 ноября 2021... "Карабах" выступил в Лиге конференций после 7 поражений подряд в групповых этапах Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Наш представитель выиграл четвертый тур группового этапа у казахстанского «Кайрата» со счетом 2:1 и вышел в один из следующих раундов. Последние два тура должны были прояснить вопрос, куда именно направится "Карабах" - в 1/8 финала или плей-офф. Но самое главное заключалось в том, что "Карабах" занял одно из первых двух мест в групповом турнире и попал в следующий этап, который игрался в начале следующего года. Это было еще одно достижение в нашей футбольной истории.

Самая новая история

«Карабах», отличающийся своей последовательной историей, каждый раз привлекает внимание, в последующие годы превращая эти успехи в традицию. Агдамский клуб, вышедший в плей-офф Лиги конференций в сезоне 2021/22, год спустя квалифицировался в тот же раунд. На этот раз команда отправилась туда с третьего места в Лиге Европы. Еврокубковая весна и плей-офф Лиги конференций становились регулярными. Нужен был новый успех. И это произошло. 14 декабря 2023 года... Победа над «Хеккеном» в Баку дала возможность увидеть весну в Лиге Европы и сыграть в плей-офф.

Через два месяца

«Карабах», оставивший свою подпись на большинстве страниц нашей еврокубковой истории, всего за два месяца может стать еще одним первооткрывателем. Для этого необходимо пройти плей-офф, чтобы выйти в 1/8 финала. Выбить соперника, занявшего третье место в групповом турнире Лиги чемпионов, непросто. Но Гурбанов и его команда справились с таким количеством сложных задач, что...

Гусейн Вагиф

İdman.biz