"Рашад Садыхов любит делать сюрпризы"

«Сегодня мы играли против одной из лучших команд нашего чемпионата»

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Айхан Аббасов, главный тренер клуба «Туран Товуз», одержавшего победу в XVII туре Премьер-лиги Азербайджана.

Наставник команды, обыгравшей «Зиру» со счетом 1:0, подчеркнул, что, несмотря на хорошую игру в последних матчах, победить им не удалось. Он рассказал, что на сложном пути будут взлеты и падения: "Если посмотреть на статистику, "Зира" - это команда, которая пропускает меньше всего голов. Сегодня было сложно пробить их оборону. Мы верили в своих игроков. Сегодня на поле шел тактический бой. Соперник тоже поменял свою систему. Рашад Садыхов (главный тренер "Зиры") всегда любит делать сюрпризы.

Я поздравляю наших болельщиков. Мы хорошо играли в последних матчах, но не могли победить. Наша самая большая слабость в том, что мы проигрывали в тех матчах, где выступали хорошо. Если бы в этих играх у нас была хотя бы ничья, то конкуренты не были бы так далеко впереди. Все равно мы не вышли из борьбы. Впереди еще и кубковый матч. Трудно в конце года играть в плотном графике. Я верю в своих игроков. Мы находимся на одном пути с руководством и игроками. Будут трудности, падения, взлеты. Мы должны это преодолеть. Я также сказал своим игрокам, что футбол - это игра характеров. Сегодня мне очень хотелось, чтобы мы не пропустили гол. Для меня это было важно».

Отметим, что "Туран Товуз" с 19 очками занимает 8-е место.

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