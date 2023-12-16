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"Я не могу выходить на поле и забивать голы вместо нападающих"

Азербайджанский футбол
Новости
16 Декабря 2023 20:57
"Я не могу выходить на поле и забивать голы вместо нападающих"

«Мы стали свидетелями напряженного матча. На поле шла тактическая борьба. Мы пропустили гол из-за невнимательности».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Рашад Садыхов, главный тренер команды "Зира", проигравшей в XVII туре азербайджанской премьер-лиги.

Наставник столичного клуба, проигравшего в гостях "Туран Товузу" со счетом 0:1, отметил, что после пропущенного гола они заиграли лучше: "После пропущенного гола преимущество перешло на нашу сторону. Но мы не смогли воспользоваться голевыми моментами. Через несколько дней нам предстоит встретиться в Кубке с «Туран Товузом». Любой команде неприятно играть с одним и тем же соперником в течение короткого периода времени. У нас мало времени. Настроение противника будет приподнятым. Но мы сосредоточимся на мгре. «Туран Товуз» лучше играет на выезде. У нас не будет никакого преимущества».

Рашад Садыхов ответил на вопрос об усилении защиты "Зиры". Он рассказал, что тактику выбирают в зависимости от соперника: "Я не играю в оборонительный футбол. Возможно, мы защищались в играх с «Сабахом» или «Карабахом». В матчах с другими соперниками мы показали другой футбол. Если мы не сможем забить, это другое дело. Мы работаем над этим. Баланс между игрой, которую мы показываем, и результатом неправильный. Я не играю в футбол, ориентированный на результат. Я не могу выходить на поле и забивать голы вместо нападающих. Нам нравится играть пасами сзади. Если футбол, в который я играю, похож на оборонительный, мне нечего комментировать».

Отметим, что «Зира» не выиграла в 4-й раз подряд.

İdman.biz

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