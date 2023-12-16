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"Туран Товуз" одержал долгожданную победу - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
16 Декабря 2023 19:55
"Туран Товуз" одержал долгожданную победу - ВИДЕО

Сегодня в азербайджанской Премьер-лиге состоялась одна игра.

Как сообщает İdman.biz, "Туран Товуз" встретился с "Зирой" на своем поле.

Обе команды плохо провели последние туры. Хозяева жаждали победы 5 игр, гости - 3. «Туран Товуз», лишь однажды на своем поле набравший 3 очка, на этот раз сумел порадовать своих болельщиков. Хозяева поля заработали 3 очка благодаря голу Фарида Набиева на 76-й минуте. Команда Айхана Аббасова одержала победу после 5 туров.

Отметим, что в первых трёх играх тура «Кяпаз» сыграл вничью с «Сумгаитом» (1:1), «Сабаил» обыграл «Габалу» (3:0), «Араз-Нахчыван» победил «Сабах» (2:0).

Азербайджанская Премьер-лига
XVII тур
16 декабря (суббота)
18:00. «Туран Товуз» – «Зира» – 1:0
Гол: Фарид Набиев, 76
Главный судья: Эльчин Масиев
«Туран Товуз»: 85. Камал Байрамов (к), 4. Шахрияр Алиев, 88. Фаиг Гаджиев, 99. Вейсел Рзаев, 23. Алехандро Серрано, 15. Эммануэль Хакман, 7. Луис Пачу, 25. Денис Марандичи, 6. Бруно Гонсалвес, 80. Отто Джон, 11. Айхан Гусейнов
Резервные игроки: 1. Тарлан Ахмедлы, 13. Айдын Байрамов, 3. Тарлан Гулиев, 14. Славик Алхасов, 39. Садик Гулиев, 18. Будаг Насиров, 2. Сертан Ташкин, 10. Хаял Наджафов, 77. Фарид Набиев, 5. Родерик Миллер, 9. Белайди Пуси, 79. Мартин Петков
Главный тренер: Айхан Аббасов

«Зира»: 97. Тиаго Силва, 77. Меджал Исаев, 32. Кисмат Алиев (к), 20. Исмаил Ибрагимли, 11. Рустам Ахмедзаде, 5. Стефан Ака, 4. Руан Ренато, 44. Дмитриос Чантакиас, 15. Пьер Зебли, 6. Эльдар Гулиев, 19. Салифу Сума
Резервные игроки: 41. Анар Назиров, 50. Салим Гашимов, 8. Илькин Мурадов, 10. Рахим Садыхов, 21. Гаджиага Гаджилы, 16. Фуад Байрамов, 66. Парвиз Азадов, 52. Эмиль Байрамов, 9. Владислав Кулач, 23. Андрия Лукович, 70. Исса Джибрила, 28. Аббас Ибрагим
Главный тренер: Рашад Садыгов
Товузский городской стадион

Команда
И
В
Н
П
М
О
"Карабах"
16
11
2
3
42-14
35
"Зира"
17
8
5
4
13-9
29
"Сабаил"
17
7
5
5
26-26
26
"Араз-Нахчыван"
17
7
5
5
19-16
26
"Нефтчи"
16
7
4
5
19-15
25
"Сумгаит"
17
6
6
5
18-23
24
"Сабах"
17
6
4
7
25-21
22
"Туран Товуз"
17
5
4
8
26-27
19
"Кяпаз"
17
3
5
9
11-27
14
"Габала"
17
3
2
12
11-32
11

Бомбардиры: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 12 голов, Александр Рамалингом ("Сабаил") - 7, Леандро Андраде ("Карабах"), Отто Джон ("Туран Товуз") - оба по 6 голов.

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18:37

Сегодня проходит игра Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, «Туран Товуз» встречается с «Зирой» на своем поле.

Обе команды плохо провели последние туры. Хозяева не побеждают на протяжении пяти игр, гости - трех. «Туран Товуз», лишь однажды на своем поле набравший 3 очка, на этот раз задался целью порадовать своих болельщиков. В матче первого тура «Зира» обыграла соперника со счетом 2:1.

Напомним, что в первых трёх играх тура «Кяпаз» сыграл вничью с «Сумгаитом» (1:1), «Сабаил» обыграл «Габалу» (3:0), «Араз-Нахчыван» победил «Сабах» (2:0).

Азербайджанская Премьер-лига
XVII тур
16 декабря (суббота)
18:00. «Туран Товуз» – «Зира» – 0:0
Главный судья: Эльчин Масиев
«Туран Товуз»: 85. Камал Байрамов (к), 4. Шахрияр Алиев, 88. Фаиг Гаджиев, 99. Вейсел Рзаев, 23. Алехандро Серрано, 15. Эммануэль Хакман, 7. Луис Пачу, 25. Денис Марандичи, 6. Бруно Гонсалвес, 80. Отто Джон, 11. Айхан Гусейнов
Резервные игроки: 1. Тарлан Ахмедлы, 13. Айдын Байрамов, 3. Тарлан Гулиев, 14. Славик Алхасов, 39. Садик Гулиев, 18. Будаг Насиров, 2. Сертан Ташкин, 10. Хаял Наджафов, 77. Фарид Набиев, 5. Родерик Миллер, 9. Белайди Пуси, 79. Мартин Петков
Главный тренер: Айхан Аббасов
«Зира»: 97. Тиаго Силва, 77. Меджал Исаев, 32. Кисмат Алиев (к), 20. Исмаил Ибрагимли, 11. Рустам Ахмедзаде, 5. Стефан Ака, 4. Руан Ренато, 44. Дмитриос Чантакиас, 15. Пьер Зебли, 6. Эльдар Гулиев, 19. Салифу Сума
Резервные игроки: 41. Анар Назиров, 50. Салим Гашимов, 8. Илькин Мурадов, 10. Рахим Садыхов, 21. Гаджиага Гаджилы, 16. Фуад Байрамов, 66. Парвиз Азадов, 52. Эмиль Байрамов, 9. Владислав Кулач, 23. Андрия Лукович, 70. Исса Джибрила, 28. Аббас Ибрагим
Главный тренер: Рашад Садыгов
Товузский городской стадион

Команда
И
В
Н
П
М
О
"Карабах"
16
11
2
3
42-14
35
"Зира"
16
8
5
3
13-8
29
"Сабаил"
17
7
5
5
26-26
26
"Араз-Нахчыван"
17
7
5
5
19-16
26
"Нефтчи"
16
7
4
5
19-15
25
"Сумгаит"
17
6
6
5
18-23
24
"Сабах"
17
6
4
7
25-21
22
"Туран Товуз"
16
4
4
8
25-27
16
"Кяпаз"
17
3
5
9
11-27
14
"Габала"
17
3
2
12
11-32
11

Бомбардиры: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 12 голов, Александр Рамалингом ("Сабаил") - 7, Леандро Андраде ("Карабах"), Отто Джон ("Туран Товуз") - оба по 6 голов.

İdman.biz

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