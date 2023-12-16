Игрок "Габалы" стал девятым участником антирекорда

Футболист "Габалы" Илькин Гыртымов в третий раз в чемпионате Азербайджана забил автогол.

İdman.biz сообщает, что защитник в 17-м туре Премьер-лиги забил автогол в выездном матче с «Сабаилом» (0:3).

В стартовом сезоне 2018/19 он был автором автогола в составе команды "Зира" дома против "Карабаха", а в последнем чемпионате - в выездном матче против "Сабаха" в составе "Габалы". Он повторил печальный антирекорд. Отметим, что Илькин Гыртымов стал девятым игроком, забившим 3 автогола за 31-летнюю историю турнира. До этого Адиль Нагиев, Айхан Аббасов, Бадави Гусейнов, Денис Силва, Хайро Родригес, Натиг Гасымов, Руслан Абышов и Саша Юнисоглу трижды забили три автогола.

İdman.biz