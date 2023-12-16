Результативная ничья за последние 1764 дня в чемпионате Азербайджана

Самая результативная ничья за последние 5 сезонов зафиксирована в чемпионатах Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, это произошло в XIV туре II лиги.

В матче между командами "Лерик" и "Динамо" было забито 8 голов – 4:4.

В последний раз более результативная ничья в чемпионате страны состоялась в сезоне 2018/19. В матче I дивизиона "Сабаил-2" и "Сумгаит-2", который состоялся 15 февраля 2019 года, было забито 10 голов - 5:5. Через 1764 дня после этой встречи снова был зафиксирован плодотворный мирный исход.

İdman.biz