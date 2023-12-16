"Среди этих команд сложно выбрать соперника для "Карабаха"

"Все знают качества соперников в плей-офф Лиги Европы. Среди них сложно выбрать то, что хорошо для "Карабаха".

Об этом İdman.biz заявил координатор футбольной академии "Карабах" Афтандил Гаджиев.

Он прокомментировал первый в истории выход чемпиона Азербайджана в плей-офф Лиги Европы, но эксперту было сложно сделать выбор между возможными соперниками. Гаджиев заявил, что хотел бы видеть в Баку такие команды, как "Галатасарай" и "Милан". Однако во всех случаях я желаю, чтобы у "Карабаху" попался клуб, которого агдамцы смогут пройти. Пожалуй, если придется выбирать между ними, нам подойдет швейцарская команда "Янг Бойз". Однако в последнее время и этот коллектив переживает фазу подъема. На мой взгляд, "Карабах" может получить преимущество в матче со швейцарцами. На этом этапе каждый соперник будет бороться достойно. Более точно мы сможем поговорить об этом после жеребьевки".

Гаджиев также сказал, что "Карабах" может продвинуться настолько далеко, насколько это возможно. Он подчеркнул, что в соревнованиях выступают команды высокого уровня: "Не будем забывать, что "Галатасарай" со временем выиграл этот кубок. Мы верим, что "Карабах" тоже однажды сделает это.

Отметим, что возможными соперниками "Карабаха" в 1/16 финала Лиги Европы являются "Галатасарай" (Турция), "Бенфика", "Брага" (обе Португалия), "Ланс" (Франция), "Милан" (Италия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Фейеноорд" (Нидерланды) и "Шахтер" (Украина). Жеребьевка состоится 18 декабря.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz