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Вагиф Джавадов хочет сильный клуб для "Карабаха": "Милан", "Фейеноорд" - это дополнительный опыт" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский футбол
Интервью
16 Декабря 2023 14:22
Вагиф Джавадов хочет сильный клуб для "Карабаха": "Милан", "Фейеноорд" - это дополнительный опыт" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью бывшего футболиста сборной Азербайджана и "Карабаха" Вагифа Джавадова İdman.biz

- «Карабах» написал новую историю, победив «Хеккен» в последнем туре группового этапа Лиги Европы. Как бы вы оценили победу со счетом 2:1?

- К сожалению, мне не удалось посмотреть матч со стадиона. «Карабах» сделал все, чтобы добиться желаемого результата, и провел хорошую игру. На мой взгляд, и болельщики, и азербайджанский футбол остались очень довольны этим матчем. Я верю, что они продолжат этот успех и в следующем этапе.

- Команда впервые в истории вышла в плей-офф Лиги Европы. Возможные соперники уже известны, жеребьевка будет проведена через 2 дня. По вашему мнению, кто из них подходит для "Карабаха"?

- Мне бы хотелось, чтобы в Азербайджан приезжали сильные команды со звездами. «Милан», «Галатасарай», «Фейеноорд» и другие клубы очень хороши. Борьба с ними дает команде дополнительный опыт. На мой взгляд, болельщикам хотелось бы, чтобы "Карабах" играл против хороших клубов. Однако, независимо от соперника, желаю успехов «Карабаху». Я считаю, что как представитель Агдама до сих пор представлял нас в Европе, так и будет продолжать это делать.

- Сможет ли "Карабах" выйти в 1/8 финала, преодолев еще один этап?

- Конечно, мы все хотим, чтобы «Карабах» развивался дальше. Однако необходимо учитывать реальность: существуют очень сильные конкуренты. Нет ничего невозможного. Я думаю, что «Карабах» сможет это сделать при большом желании. Потому что Агдамский клуб этого заслуживает.

- Хватит ли нынешней команды "Карабаха" для выхода в плей-офф или важны новые трансферы?

- Игроки команды "Карабах" довели их до этой стадии. Если с этими игроками удалось добиться успеха, можно пойти дальше. Команда Гурбана Гурбанова очень хороша.

- То есть нет необходимости укреплять какие-то позиции в "Карабахе"?

- Что-то об этом может сказать только главный тренер. Со стороны видно, что все игроки "Карабаха" находятся в очень хорошей форме. Если не будет индивидуальных ошибок, я верю, что чемпион Азербайджана добьется успеха в следующем этапе.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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