«Результат был закономерным».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Мурад Мусаев, главный тренер команды "Сабах", проигравшей в XVII туре азербайджанской премьер-лиги.

Тренер команды, проигравшей «Араз-Нахчывану» со счетом 0:2, рассказал о пропущенных голах. Российский специалист объяснил ошибки при автоголе и обороне следующим образом: "Араз-Нахчыван" - очень хорошая команда. Если вы забиваете автогол в игре против такого соперника, не нужно искать виновного. Мы все виноваты. После победы над «Сабаилом» невозможно было настроиться на игру. Я получил 2-3 хороших предложения из России. Но я не собираюсь покидать «Сабах».

Отметим, что «Сабах» проиграл после двух побед. Команда набрала 22 очка в 17 играх.

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