Азер Багиров: "Мы одержали заслуженную победу"

«Игра прошла интересно. Поздравляю ребят, они хорошо боролись».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Азер Багиров, главный тренер «Араз-Нахчывана», победившего со счетом 2:0 «Сабах» в 17-м туре азербайджанской премьер-лиги.

Молодой специалист отметил, что они заслужили победу в игре с сильным соперником: «Если разделить поле на 3 зоны, то мы хорошо играли в каждой части. Как команда, мы одержали заслуженную победу. Не убивали время, максимально строили игру на половине поля соперника. И в конце победили».

Отметим, что «Араз-Нахчыван» увеличил беспроигрышную серию до 4-х встреч. В этих матчах команда однажды выиграла и трижды сыграла вничью. Нахчыванский клуб после 17 матчей набрал 26 очков.

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