15 Декабря 2023
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"Это была очень нервная игра"

Азербайджанский футбол
Новости
15 Декабря 2023 17:38
"Это была очень нервная игра"

«Для нас это была очень нервная игра. Мы не могли победить на протяжении 4 матчей. Спад бывает у любой команды».

Как сообщает İdman.biz, об этом после матча с "Габалой" заявил главный тренер "Сабаила" Шахин Диниев.

Специалист, чья команда победила в 17-м туре Премьер-лиги Азербайджана со счетом 3:0, рассказал, что его игроки чувствовали волнение и страх: "От этого надо было избавиться. Думаю, команда сегодня сражалась хорошо. Мы одержали заслуженную победу, играя в умный футбол. Нам предстоит пройти долгий путь. На этом пути есть взлеты и падения. Мы выбрали правильное направление. Это необходимо продолжать. Зимой нам нужно стать немного сильнее. Желаю успехов «Габале». Они не заслуживают быть последними».

Отметим, что «Сабаил», имеющий в своем активе 26 очков, находится на 3-м месте турнирной таблицы.

İdman.biz

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