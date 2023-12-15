Эльмар Бахшиев почувствовал себя плохо и не пришел на пресс-конференцию

«В течение недели мы старались мотивировать игроков, быть на контакте, разговаривать. Команда подошла к игре без настроения. Поэтому наша игра не удалась, и мы проиграли».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил тренер "Габалы" Хагани Мамедов после игры "Сабаил" - "Габала" XVII тура Премьер-лиги Азербайджана.

После поражения со счетом 0:3 главный тренер представителя региона Эльмар Бахшиев не приехал на пресс-конференцию из-за плохого самочувствия. Его помощник рассказал, что они пытались выяснить проблемы команды: «Мы садимся и разговариваем с игроками, они говорят, что у них нет никаких проблем. Пробуем играть, но не получается. Как мы готовились к этому матчу, так и будем готовиться к игре с «Сабахом». Мы постараемся сделать все возможное. Настроение игроков не очень хорошее, так как команда находится внизу турнирной таблицы. Как только что-то происходит, игроки реагируют на арбитра и соперника. Вот почему они получают красные карточки. Мы наказываем их. Если это произойдет в будущем, накажем еще раз. Постараемся вывести команду из этой ситуации».

Отметим, что после 17-го тура "Габала" идет последней в турнирной таблице с 11 очками.

İdman.biz