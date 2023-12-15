Стоимость возможных соперников "Карабаха": разница с "Миланом" равна 40

Объявлена ​​стоимость возможных соперников "Карабаха" в стадии плей-офф Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Трансфермаркт", каждая из 8 команд стоит в несколько раз дороже чемпиона Азербайджана.

На сайте стоимость "Карабаха" составляет 13,70 миллиона евро. Это примерно в 40 раз меньше, чем у потенциального соперника - итальянского «Милана». Только «Янг Бойз» имеет двузначное значение среди тех, кто занял третье место в групповом турнире Лиге чемпионов и сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Стоимость потенциальных соперников "Карабаха"

«Милан» (Италия) – 543,25 млн евро

«Бенфика» (Португалия) — 360,25 млн евро.

«Фейеноорд» (Нидерланды) – 265,65 млн евро

«Галатасарай» (Турция) – 236,58 млн евро

«Брага» (Португалия) — 126,20 млн евро

«Ланс» (Франция) — 212,55 млн евро.

«Шахтер» (Украина) – 113,00 млн евро.

«Янг Бойз» (Швейцария) – 58,30 млн евро

«Карабах» (Азербайджан) – 13,70 млн евро.

Отметим, что жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы состоится 18 декабря.

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