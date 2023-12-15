"Сабаил" или "Габала"? - СЧЕТ ОТКРЫТ - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоятся еще две игры XVII тура.

Как сообщает İdman.biz, «Сабаил» в первом матче дня встречается с «Габалой».

Матч важен для обеих команд. Хозяева надеются на победу, чтобы не отстать далеко от лидеров и выйти из "черной полосы".

В матче «Араз-Нахчыван» - «Сабах» гости могут считаться фаворитом. Если победит представитель Баку, то он опередит своего соперника. Однако не является исключением и то, что «Араз-Нахчыван» может завоевать очки.

Отметим, что в первой игре тура «Кяпаз» сыграл вничью с «Туран Товузом» 1:1.

Азербайджанская Премьер-лига

XVII тур

14 декабря (пятница)

13:00. «Сабаил» – «Габала» – 1:0

Гол: Ядин Лугаси (18-ая минута)

Главный судья: Рауф Джабаров

«Сабаил»: 12. Гусейнали Гулиев, 74. Юсиф Набиев (к), 8. Бахадур Газиев, 11. Руфат Абдуллазаде, 88. Вальдемар Алмейда, 4. Ади Мехремич, 90. Александр Рамалингом, 27. Педро Нуно, 3. Сильвен Десландес, 21. Анас Наджа, 44. Ядин Лугаси

Резервные игроки: 1. Салахат Агаев, 9. Амиль Юнанов, 5. Адиль Нагиев, 15. Вугар Гасанов, 17. Рафаэль Магеррамли, 19. Самир Абдуллаев, 38. Зейнаддин Абдурахманов, 34. Талех Гараев, 16. Эмин Рустамов, 48. Аяз Микаилов

Главный тренер: Шахин Диниев

«Габала»: 1. Рашад Азизли, 11. Асиф Мамедов (к), 2. Илькин Киртимов, 34. Урфан Аббасов, 14. Ульви Искандаров, 5. Рауф Гусейнли, 20. Билель Ауашерия, 4. Лукас Африкако, 19. Самуэль Теттех, 9. Айюб Аллаш, 72. Усама Халайла

Резервные игроки: 13. Кристоф Атангана, 36. Эльмаддин Султанов, 28. Мурад Мусаев, 12. Ниджат Алиев, 33. Гусейн Мурсалов, 18. Мехрадж Бахшали, 30. Шахин Шахнияров, 17. Яови Акакпо, 10. Омар Хани.

Главный тренер: Эльмар Бахшиев

«АСКО Арена»

15:00. «Араз-Нахчыван» - «Сабах»

Главный судья: Фарид Гаджиев

«Далга Арена»

Команда И В Н П М О "Карабах" 16 11 2 3 42-14 35 "Зире" 16 8 5 3 13-8 29 "Нефтчи" 16 7 4 5 19-15 25 "Сумгаит" 17 6 6 5 18-23 24 "Сабаил" 16 6 5 5 23-26 23 "Араз-Нахчыван" 16 6 5 5 17-16 23 "Сабах" 16 6 4 6 25-19 22 Туран Товуз" 16 4 4 8 25-27 16 "Кяпаз" 17 3 5 9 11-27 14 "Габала" 16 3 2 11 11-29 11

Бомбардиры:

12 голов - Олавио Жуниньо ("Карабах")

6 голов - Александр Рамалингом ("Сабаил"), Леандро Андраде ("Карабах"), Отто Джон ("Туран Товуз").

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