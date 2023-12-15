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УЕФА - о победе "Карабаха" над "Хеккеном"

Азербайджанский футбол
Новости
15 Декабря 2023 12:14
УЕФА - о победе "Карабаха" над "Хеккеном"

«Чемпион Азербайджана одержал необходимую победу, чтобы занять второе место в группе H».

Как сообщает İdman.biz, УЕФА опубликовал статью на официальном сайте о победе "Карабаха" над "Хеккеном" в шестом, заключительном туре группового турнира Лиги Европы.

В ней отмечено, что после того, как леверкузенский "Байер" показал 100-процентный результат в группе, "Карабах" одержал необходимую победу: "Леандро Андраде воспользовался ошибкой вратаря и уже на первой минуте вывел чемпиона Азербайджана вперед. В добавленное к первому тайму время хозяева удвоили преимущество благодаря голу Яссина Бензия. На 56-й минуте удаление Марко Вешовича после получения красной карточки помогло гостям минимизировать разницу в счете. «Хеккен» сократил разницу благодаря автоголу Бадави Гусейнова.

В публикации также говорится о том, что «Хеккен» стал единственным клубом, завершившим групповой этап без очков. «Байер» - единственная команда, выигравшая все свои матчи.

Отметим, что "Карабах" победил "Хеккен" со счетом 2:1 и впервые в истории азербайджанского футбола вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

İdman.biz

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