Соперник "Карабаха" переписал рекорды в Лиге Европы

Леверкузенский «Байер», соперничавший с «Карабахом» в Лиге Европы, установил несколько значимых достижений турнира.

Как сообщает İdman.biz, лидер Бундеслиги оказался единственным клубом в Лиге Европы, набравшим максимальное количество очков - 18. Команда не сбавила оборотов и в заключительном туре, разгромив дома «Мольде» со счетом 5:1.

Также «Байер» забил 19 голов - больше остальных участников турнира. При этом, леверкузенцы пропустили только три гола - меньше всех остальных.

Это лишний раз говорит о том, из какой непростой группы смог выйти «Карабах», опередивший в квартете «Мольде» и «Хеккен».

Заки Фейзуллаев

İdman.biz