"Карабах" - в плей-офф! Все самое интересное только начинается

«Карабах» переписал историю азербайджанского футбола. Впервые наша команда будет представлена в плей-офф Лиги Европы и теперь все замерли в ожидании 18 декабря, когда в Ньоне состоится жеребьевка. Оценивая результаты группового этапа можно сказать, что агдамцы полностью оправдали прогнозы, пропустив вперед «Байер», но обойдя представителей Скандинавии - «Мольде» и «Хаккен».

Как сообщает İdman.biz, уже после жеребьевки основной сетки общая картина возможного развития событий оказалась предельна ясна. Подопечным Гурбана Гурбанова надо было постараться взять максимум очков в матчах с норвежцами и шведами и рассчитывать хотя бы на домашнюю ничью с «Байером», чтобы обеспечить себе второе место в подгруппе.

И чемпион Азербайджана начал успешно реализовывать план: две победы с минимальным счетом 1:0 над «Мольде» и «Хаккеном» позволили возглавить квартет на пару с леверкузенцами. Конечно же, потом случился выезд к «Байеру» и итоговые 1:5, но так или иначе мало кто предполагал, что «Карабах» в гостях сможет отобрать очки у вошедшего во вкус лидера Бундеслиги. Другое дело – домашняя встреча, где хозяева были ближе к ничьей, но в компенсированное время получили в свои ворота пенальти, исполненный Виктором Бонифасом.

Фактически, после этой встречи противостояние в группе вышло на новый виток. Если «Байер» гарантировал себе первое место, то за вторую строчку «Карабах» конкурировал с «Мольде». Норвежцы набрали 6 очков в спаренных матчах с «Хаккеном», догнали агдамцем и в следующем туре ждали их на своем поле.

Встреча в Норвегии выдалась драматичной по накалу, когда гости вначале вышли вперед, а затем в концовке пропустили дважды. Кто знает, как бы закончилась встреча, если бы не удар Бахлула Мустафазаде после розыгрыша углового, который принес «Карабаху» ничью и существенно поднял шансы на выход в плей-офф.

Команде для этого оставалось сделать последний шаг, а именно, обыграть «Хаккен» в Баку. И парни Гурбанова прекрасно справились с этой задачей. Уже на 1-й минуте Леандро Андраде открыл счет, а в концовке тайма Яссин Бензия удвоил результат. Правда, после перерыва не обошлось без нервов, когда удаление заработал Марко Вешович, и нашей команде пришлось отбиваться в меньшинстве. Но максимум, что удалось сделать шведам – сократить разницу, да и то после автогола Бадави Гусейнова.

Победа 2:1 вывела «Карабах» на второе место в группе, что стало гарантией выхода в плей-офф. Чемпион Азербайджана продолжает свое приключение в Лиге Европы. Каким будет продолжение – узнаем весной. Но в любом случае, команда в очередной раз доказала свой класс в еврокубках, вновь порадовав стабильным выступлением.

Конечно же, у нынешней еврокубковой кампании есть свои герои. Наверное, главный из них – Андрей Лунев. Приход голкипера придал надежности обороне, практически в каждом матче он спасал «Карабах» от неминуемых голов. Особенно в матче в Норвегии, когда россиянин становился последней помехой нападающих на пути к воротам.

Ну а теперь болельщикам предстоит пару волнительных дней, прежде чем подопечные Гурбана Гурбанова узнают соперника по плей-офф. Среди них могут быть «Галатарасай», «Фейеноорд», «Бенфика», «Милан», «Брага», «Ланс», «Шахтер» или «Янг Бойз», перешедшие в Лигу Европы из Лиги чемпионов. Но кто бы ни попал «Карабаху», можно не сомневаться, что чемпион Азербайджана сделает все от себя зависящее, чтобы продолжить еврокубковую одиссею. Самое интересное только начинается.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz