Интересные кадры из раздевалки "Карабаха" после исторической победы - ВИДЕО

Опубликовано интересное видео Гурбана Гурбанова, главного тренера "Карабаха", впервые вышедшего в плей-офф Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, 51-летний опытный специалист, традиционно поздравивший свою команду после победы, поблагодарил своих подопечных за то, что после упорной борьбы они вошли в историю азербайджанского футбола.

Он сказал, что во встрече с "Хеккеном" именно "Карабах" лучше думал на поле и хорошо боролся: "Благодаря вам я счастлив. Вы поднялись еще выше. Вы стали более сильной и лучшей командой. В будущем мы станем еще сильнее».

Интересно, что архитектор азербайджанского футбола, поздравивший вечером своих подопечных после победы над шведским представителем, не дал команде покоя. Он призвал команду готовиться к завтрашней (сегодняшней – ред.) тренировке в 13:30.

Отметим, что "Карабах" победил "Хеккен" со счетом 2:1, сохранил вторую строчку турнирной таблице в группе и вышел в плей-офф.

İdman.biz