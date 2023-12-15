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Интересные кадры из раздевалки "Карабаха" после исторической победы - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
15 Декабря 2023 10:47
Интересные кадры из раздевалки "Карабаха" после исторической победы - ВИДЕО

Опубликовано интересное видео Гурбана Гурбанова, главного тренера "Карабаха", впервые вышедшего в плей-офф Лиги Европы.

Как сообщает İdman.biz, 51-летний опытный специалист, традиционно поздравивший свою команду после победы, поблагодарил своих подопечных за то, что после упорной борьбы они вошли в историю азербайджанского футбола.

Он сказал, что во встрече с "Хеккеном" именно "Карабах" лучше думал на поле и хорошо боролся: "Благодаря вам я счастлив. Вы поднялись еще выше. Вы стали более сильной и лучшей командой. В будущем мы станем еще сильнее».

Интересно, что архитектор азербайджанского футбола, поздравивший вечером своих подопечных после победы над шведским представителем, не дал команде покоя. Он призвал команду готовиться к завтрашней (сегодняшней – ред.) тренировке в 13:30.

Отметим, что "Карабах" победил "Хеккен" со счетом 2:1, сохранил вторую строчку турнирной таблице в группе и вышел в плей-офф.

İdman.biz

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