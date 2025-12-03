Рашад Садыхов: "Я получил удовольствие от игры"

3 Декабря 2025
Азербайджанский футбол
Новости
3 Декабря 2025 00:54
12
Главный тренер "Зиря" Рашад Садыхов после победы над "Нефтчи" (1:0) в 1/8 финала Bizon Кубка Азербайджана по футболу отметил, что игра оправдала свой статус, передает İdman.Biz.

По его словам, матч получился динамичным и напряженным: "Это была самая интересная афиша 1/8 финала. Думаю, матч оправдал себя. Обе команды хотели победить. Я получил удовольствие от игры, которая проходила динамично. Был хороший прессинг с обеих сторон".

Садыхов добавил, что "Зиря" действовал уверенно против "хорошо укомплектованной команды": "75–80 минут на поле шла равная борьба, после чего мы перехватили преимущество. Не хотели оставлять игру на пенальти. Благо забили в дополнительное время. Поздравляю руководство клуба, болельщиков и футболистов. Сегодня победила наша семья".

Комментируя поведение Жуниора Мартинса после забитого мяча, специалист подчеркнул, что подобное недопустимо: "Я не видел момента, но если он поступил так, то это ошибка с его стороны. Подобные вещи не к лицу нашей команде. Обязательно приму меры".

