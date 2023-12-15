Рейтинг УЕФА: Азербайджан обогнал Россию

После VI тура группового этапа еврокубков обновлен рейтинг стран УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, после победы "Карабаха" над "Хеккеном" в Лиге Европы в Баку Азербайджан поднялся на одно место выше.

Благодаря победе команда Гурбана Гурбанова добавила к счету нашей страны 0,500 балла. Представитель Агдама вышел в плей-офф, что добавило к нашему рейтингу еще коэффициент 0,500. В результате средний показатель очков в текущем сезоне достиг 4,875, а наш коэффициент за последние 5 сезонов достиг 19,125. Благодаря этому Азербайджан опередил Россию и поднялся на 28-е место в рейтинге УЕФА.

Россия, чьи клубы не принимают участия в еврокубках, имеют 18,632 балла. Словакия, опережающая Азербайджан, имеет коэффициент 19,625.

В рейтинге Англия находится на первом месте. У нее 100,533 коэффициента. За англичанами следуют Испания (86,114) и Италия (83,284).

Отметим, что "Карабах" победил вчера "Хеккен" в Баку со счетом 2:1.

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