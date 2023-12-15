Гурбан Гурбанов: "Этот исторический успех придаст большой импульс нашим игрокам и футболу"

«Я поздравляю своих игроков и благодарю их. У нас было много таких шансов. Мы даже не могли этого сделать до последних секунд. Упускали шансы даже на последних секундах. Но сегодня все сложилось великолепно. Мы добились победы, которую ждали много лет».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов, выступая на пресс-конференции, состоявшейся после игры, в которой они выиграли со счетом 2:1 у шведского клуба "Хеккен" в Лиге Европы.

Он сказал, что этот исторический успех придаст большой импульс игрокам и нашему футболу: "Приезд больших команд в Баку внесет большой вклад в азербайджанский футбол".

- Сегодня мы вспомнили игру 9-летней давности. Вы тогда сказали, что мы этого добьемся. Что вам удалось преодолеть за эти годы?

– Иногда у таких команд, как наша, шансов мало. Когда ты теряешь этот шанс, это оказывает большое влияние на команду. Нам выпадали шансы много раз. Не хочется говорить о несправедливости судьи. Больше нет необходимости говорить о прошлом и вспоминать те дни. Наша команда могла оказаться в следующем этапе 9 лет назад. Тогда с нами встретился Президент Ильхам Алиев. С тех пор наша ответственность возросла. Может быть, для нас было хорошо, что мы не смогли покинуть группу 9 лет назад. Мы ждали этого годами. И сейчас нам было важно это сделать. Мы должны быть хладнокровными.

- Потенциальные соперники известны. С какой командой хотели бы встретиться? От кого вы получили первое поздравление?

- Человек, с которым я разговаривал после игры, был главой Загатальской исполнительной власти. Он очень интересуется футболом. Всегда общается сразу после наших игр.

Каждый из потенциальных конкурентов силен. Я не хочу никого называть. Мы постараемся изо всех сил победить любого соперника.

- Какие трудности вы испытали в этом сезоне?

- Я нахожусь в гуще событий. У нас постоянно идут разговоры по устранению недостатков в команде. Критика звучит каждый год. Как в национальном первенстве, так и в рамках Лиги Европы. Критика – это нормально. Но иногда нужно реально смотреть на каждую минуту. Внезапный уход наших хороших игроков, некоторые из них теряют форму и т. д. Все это нас беспокоило. Поражение от клуба «Ракув» нас не демотивировало. Это была хорошая игра. Я знаю, что есть игроки, которые станут еще лучше. Поверьте, я ни на кого не обижаюсь. Я люблю каждого из вас. После всякой критики мы работаем усерднее и побеждаем. В результате всего этого клуб «Карабах» смог победить.

- Ведущий игрок команды Марко Вешович дисквалифицирован. Как вы будете компенсировать его отсутствие?

- У нас еще много времени. Не знаем, каким будет состояние игроков до того времени. Мы не знаем о том, кто нам попадется. Когда он получил травму, на той же позиции выступал Торал Байрамов. Я не вижу серьезной проблемы. Но я хочу, чтобы такие игроки всегда выходили на поле. Марко Вешович очень ответственный футболист. Он всегда хорошо участвует в тренировках и много трудится.

- Когда в прошлом году вы играли в плей-офф Лиги Конференций, то расстались с рядом своих игроков. Может ли такое случиться в этом году?

- Когда добиваешься таких успехов, порой возникают опасения по поводу возможного ухода игроков. Потому что есть много людей, которым интересны футболисты в больших матчах. Мы всегда хотели защитить и удержать наших игроков. Однако в этом году наш коллектив уменьшился и у нас возникли проблемы. Мы вышли на европейский рынок. Что касается стратегии в целом, то мы накопили большой опыт в плане улучшения положения игроков. Даже сегодня, если будет интересное и большое предложение, мы воспользуемся другими вариантами.

– До того, как Марко Вешович получил красную карточку, вы хотели его кем-то заменить?

– Когда он получил первую желтую карточку, то подумал, что вторую желтую он получать не должен. Но судья тут же дал ему красную карточку.

– Может ли ваш бывший игрок Кади Борхес вернуться в команду?

- Мы говорим всем нашим игрокам, что наши двери всегда открыты для вас. Для него здесь все было хорошо. Если есть такой вариант, мы не скажем «нет». Но теперь у него есть контракт.

- После красной карточки команда играла от обороны или вы сами этого хотели? Не жалеет ли Муса Гурбанлы после этой победы, что не остался в команде?

- Иногда я радуюсь, что случаются такие ситуации. Иногда мы думаем, что футболисты должны быть в атаке. Однако если команда умеет защищаться в играх такого уровня, это уже одна из важных составляющих хорошего футбола. У нас нет такого соперника, чтобы мы думали только об обороне все 90 минут. У Мусы совершенно другой характер. Ему больше нравится легионерская жизнь. Он хочет быть там все время. Европа на данный момент его удовлетворяет.

- Что бы делал азербайджанский футбол без Гурбана Гурбанова?

- Этот вопрос был немного трудным. Я ничего не могу сказать по этому поводу. Неважно, занимался бы я футболом или работал в другой сфере. Если мы сыновья этой страны, каждый из нас должен нести ответственность в своей работе. Мне бы не хотелось, чтобы в футболе говорили только обо мне.

- Был ли в «Хеккене» игрок, который привлек ваше внимание?

- После первой игры мой интерес вызвал ряд футболистов. Но я не могу их назвать.

- Как мотивирует себя Гурбан Гурбанов?

- Иногда в каждой сфере ищешь формулу, как можно ее улучшить. Правильный вариант - найти простейшую формулу. Я много раз заявлял, что мое первое требование к себе - это быть ответственным. Если люди доверяют мне задачу, я должен выполнить ее как следует. Когда есть ответственность, будут и результаты. Я всегда выхожу на матчи с этой мыслью, готовлю своих игроков.

- Если вам поступит предложение из-за границы, вы его примете?

- Я не знаю. Ничего не могу сказать о том, что будет завтра. Я не думаю менять клуб. Я человек, связанный с «Карабахом». Пока есть «Карабах», я хочу добиться успеха. Но даже в сильнейших клубах команды покидали сильные тренеры. Если ничего серьезного не произойдет, то пока буду здесь.

- Что будет играть большую роль в стадии плей-офф?

- У игроков большой опыт. Игра против «Байера» подарила нам огромный опыт. Мы постараемся победить, независимо от того, кто будет соперником. Возможно, мы внесем некоторые изменения в нашу подготовку. Многое зависит от соперника. Постараемся подробнее проанализировать конкурентов на этом этапе.

Отметим, что по итогам последнего тура группового турнира Лиги Еыропы "Карабах" сохранил второе место в турнирной таблице. Это вывело команду Гурбана Гурбанова в плей-офф Лиги Европы.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz